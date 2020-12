Foggia. Allarme Soldo: “Il Verde e la capitozzatura degli alberi”

Foggia, 21 dicembre 2020. Gli alberi sono depuratori naturali dell’aria e riescono a mitigare l’effetto serra assorbendo anidride carbonica e altre emissioni di origine antropica che modificano il clima. Gli alberi sono una vera e propria infrastruttura verde di salute pubblica, in grado di aiutare il benessere fisico e mentale delle persone e migliorare i servizi ecosistemici delle città. Bene collettivo e risorsa multifunzionale per la città e per chi ci vive.

Il verde urbano e peri-urbano rappresenta un vero e proprio sistema complesso formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee che non solo è in grado di migliorare la qualità dell’aria, ma anche quella del suolo, oltre all’indiscutibile valore paesaggistico.

La vegetazione in ambito urbano è un climatizzatore naturale che stempera gli eccessi termici che caratterizzano le nostre città e riduce l’effetto “isola di calore” dovuto alla superficie di cemento che riflette i raggi del sole. Tutto questo è riconosciuto anche dalla legge nazionale 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.

La legge considera strategica per qualsiasi amministrazione comunale la conoscenza dettagliata del proprio patrimonio arboreo e prevede che tutti i Comuni sopra i 15mila abitanti si dotino di un catasto degli alberi, piantino un nuovo albero per ogni bambino nato o adottato e che gli amministratori producano un bilancio del verde a fine mandato, che dimostri l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico (numero di alberi piantumati e abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, ecc.).

Dalla indagine di Legambiente Ecosistema Urbano 2020, che utilizza dati forniti dal comune, emerge che la nostra città ha 16 Alberi di proprietà pubblica ogni 100 abitanti ed un verde fruibile in area urbana di 9 mq per abitante. I dati sono uguali a quelli dello scorso anno e probabilmente non sono stati conteggiati tutti quelli che sono stati eliminati.

Nella nostra città la corretta pianificazione e gestione del verde pubblico è ancora troppo spesso sottovalutato, con una scarsa conoscenza del patrimonio arboreo delle città, una totale sottovalutazione delle specie piantate e soprattutto una gestione delle alberature fatta senza criteri selvicolturali e senza l’ausilio di tecnici esperti. Troppo spesso l’amministrazione pubblica si è rivelata nemica degli alberi, spendendo poco nella manutenzione del verde e preferendo tagliare gli alberi, o peggio capitozzarli, anziché gestirli correttamente.

La capitozzatura di decine di alberi, che stanno rendendo orribile a vedersi tante aree della nostra città a partire da Corso Giannone , Via Pianara e gli Ospedali Riuniti ne è la prova provata.

Le capitozzature, infatti, sono tagli indiscriminati che, ormai da decenni, è stato dimostrato essere molto dannosi per gli alberi, provocando malattie, aumentando il rischio di schianto, diminuendo la vita utile, azzerando i benefici ecologici che dipendono dalle chiome, aumentando i costi di gestione, infatti esse dovrebbero essere espressamente vietate nel “Regolamento del verde”.

A questo bisogna aggiungere che la presenza di alberi nell’attuale emergenza epidemiologica richiede un maggiore riguardo nei confronti della pulizia dell’aria che respiriamo. A tutela dei nostri polmoni, area particolarmente colpita dal Coronavirus (COVID-19).

Sarebbe utile che la nostra città si doti di un catasto degli alberi, che pianti un nuovo albero per ogni bambino nato o adottato e che gli amministratori producano un bilancio del verde a fine mandato, che dimostri l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico (numero di alberi piantumati e abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, ecc.).

Foggia 21/12/2020

Il Presidente Prof. Leonardo Antonio Soldo