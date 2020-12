Gargano, agricoltore ucciso a colpo d’arma da fuoco a Cagnano

Foggia, 21 dicembre 2020. Un uomo, probabilmente un agricoltore, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella notte a Cagnano Varano. Lo anticipa in anteprima foggiatoday.it.

“Il fatto è successo nel corso della notte, in strada, in località Sant’Antonio”

“Il fatto è successo nel corso della notte, in strada, in località Sant’Antonio, a breve distanza dal centro abitato cittadino. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Foggia. Il medico legale, dalla prima ispezione cadaverica, ha confermato la presenza di ferite riconducibili ad un’arma da fuoco“.