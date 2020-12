Lecce, Antonio De Marco esce dall’isolamento: verrà protetto da potenziali aggressioni

Antonio De Marco, il killer che la notte del 21 settembre 2020 ha massacrato l’arbitro di calcio Daniele De Santis, suo ex coinquilino, e la compagna di lui Eleonora Manta, è uscito dall’isolamento. Il giovane è stato trasferito in una cella singola del carcere di Borgo San Nicola. Fin da questo cambiamento, si è cominciato a lavorare alla predisposizione di misure di protezione finalizzate a evitare aggressioni da parte degli altri detenuti al giovane studente di Scienze Infermieristiche, reo confesso dell’omicidio di Daniele e della sua fidanzata, che erano andati a vivere assieme pochi giorni prima della tragedia che, in una notte di inizio autunno, ha spezzato per sempre i loro sogni di giovani innamorati.

Finiti brutalmente a coltellate nel loro appartamento di Via Montello a Lecce, i due giovani, con le loro urla, la sera del 21 settembre attirarono l’attenzione dei vicini di casa che lanciarono l’allarme, purtroppo senza successo.

Come sottolineato più volte dalle cronache di quei mesi, Antonio De Marco aveva progettato nel dettaglio il piano omicida di Daniele ed Eleonora. Tra i reperti rinvenuti dagli inquirenti è presente un quaderno sulle cui pagine il giovane, che come già detto aveva diviso l’appartamento con De Santis per un po’ di tempo, aveva espresso tutto il suo allucinante odio per la giovane coppia.

Tutto è partito in quanto, sempre la scorsa estate, De Santis aveva chiesto al ragazzo di lasciare l’appartamento presso il quale vivevano assieme in quanto intenzionato a iniziare una vita di coppia sotto lo stesso tetto assieme ad Eleonora.

Questa richiesta ha causato l’ira irrazionale di De Marco che, sorprendendo le sue vittime, le ha finite a coltellate con una ferocia che gli inquirenti e i medici legali non vedevano da tempo. Da allora sono passati diversi mesi e la tragedia non ha smesso di scuotere le coscienze dei leccesi e di tutta Italia. A rendere ancora più tremendo il quadro ci ha pensato la diffusione, avvenuta a inizio novembre 2020, di alcuni stralci del diario personale di De Marco, pagine nelle quali il giovane afferma di aver avuto delle crisi e di avere intenzione di uccidere qualcuno.

Nel diario, scritto poche settimane prima del terribile delitto, De Marco parla di un intervento che ha subito alla colonna vertebrale, della volontà di “morire sotto i ferri” e della rabbia per il rifiuto da parte di una compagna di corso.

Pagine che fanno spavento, soprattutto se si pensa a come sono poi andate le cose e alle vite strappate di Daniele ed Eleonora, che sorrideranno per sempre sulle foto che li vedono innamorati e pronti a iniziare la loro vita assieme.

La fine dell’isolamento e il futuro del processo

Per il giovane studente di Casarano si apre un nuovo capitolo del percorso di detenzione. De Marco ha trascorso del tempo in isolamento per diversi motivi. Da un lato, la direzione del carcere ha disposto questa misura per via delle regole anti-Covid. Dall’altro, invece, per via del fatto che gli psichiatri che lo hanno in cura avevano messo in primo piano il rischio di comportamenti autolesionistici.

Ora che De Marco è stato trasferito in una cella singola, c’è il timore di aggressioni da parte degli altri detenuti. Alla luce di ciò, la direzione del carcere ha predisposto un sistema di sorveglianza continua. Per quanto riguarda il processo, si parla di rito ordinario. Come stabilito dalla Corte Costituzionale, nel caso dei reati che prevedono l’ergastolo non sarà possibile usufruire di quello sconto di pena, pari a un terzo, accessibile tramite il rito abbreviato. Si attende anche di vedere se, nell’incidente probatorio, i legali di De Marco impugneranno la perizia psichiatrica.

Fonte: Lettoquotidiano.it