Manfredonia, ASE: assunzione operatore appartenente a categorie protette

Manfredonia, 21/12/2020 – L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia rende noto che, in ossequio a quanto disposto dalla normativa vigente in tema di assunzioni obbligatorie, Legge 68/99, deve assolvere all’obbligo della copertura della quota riservata, scoperta, di nr. 1 unità, riferita all’art. 18 co. 2 della citata legge.

Pertanto, così come disposto dalla determinazione dirigenziale n. 478 del 01.12.2020, la selezione per una posizione di operaio (operatore ecologico di livello J CCNL Utilitalia dei Servizi Ambientali in vigore) da assumere presso la sede dell’Azienda Servizi Ecologici SpA, sita nel Comune di Manfredonia, sarà effettuata dall’ARPAL Puglia – Ufficio Collocamento Mirato dell’Ambito territoriale di Foggia.

Stante ciò, l’Ufficio di Collocamento Mirato dell’Ambito Territoriale dell’ARPAL Puglia di FOGGIA effettuerà l’anzidetto avviamento numerico secondo graduatoria da formularsi ed approvarsi appositamente in riferimento alla specifica occasione di lavoro, di Avviso pubblico, previa approvazione e pubblicazione di Avviso pubblico e successiva conseguente acquisizione delle relative domande di partecipazione.

I termini per la presentazione delle candidature devono pervenire a mezzo pec all’indirizzo cpi.manfredonia@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12.30 del 30 12 2020.

Il suddetto Avviso, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sul sito ARPAL Puglia https://arpal.regione.puglia.it nelle sezioni” amministrazione trasparente “e “all’albo pretorio”, e, a cura dell’Ufficio proponente, presso le bacheche del dell’Ufficio di Collocamento Mirato e dei Centri per l’Impiego ARPAL Puglia – Ambito Territoriale di Foggia e sulla home page del portale SINTESI Foggia.

Raphael Rossi, Amministratore Unico di Ase dichiara “Si tratta di un bando per assumere un operatore ecologico appartenente alle categorie protette, auspico la piu’ ampia e qualificata partecipazione”.

Manfredonia, 18 Dicembre 2020

L’AMMINISTRATORE UNICO

dott. Raphael Rossi