Manfredonia, caratterizzazione sedimenti fondali marini: appalto alla Sogesid

Manfredonia, 21/12/20202 – Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi, con prevalenza servizi, denominato piano di caratterizzazione dei sedimenti dei fondali marini del porto commerciale di Manfredonia (FG)

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Sogesid. S.p.A. Indirizzo: Via Calabria, 35, 00187, Roma. Punti di contatto: email sogesid@sogesid.it; tel 06420821

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi, con prevalenza servizi, denominato “piano di caratterizzazione dei sedimenti dei fondali marini del porto commerciale di Manfredonia (FG)”. Tipo di appalto: Misto Servizi e Lavori . Luogo di esecuzione: Comune di Manfredonia (FG) NUTS NUTS ITF41. Vocabolario comune per gli appalti: Servizi a misura CPV principale: 71900000-7 Analisi di laboratorio. Lavori a misura CPV secondario: 45111250 Indagini ambientali. Quantitativo o entita’ dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto unico; CIG 8508193EF6; € 698.843,32 oltre IVA e oneri di legge. Durata dell’appalto: 270 giorni.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: si rimanda a quanto previsto dal Disciplinare di Affidamento. SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo dei servizi e lavori posti a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del

12/01/2021. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara sara’ gestita interamente tramite utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo internet https://eprocurement.sogesid.it

Il presidente ed amministratore delegato ing. Carmelo Gallo