Manfredonia. “Il virus ha colpito la nostra famiglia, una voce anonima ci ha portato la serenità”

Segnalazione: per comportamento encomiabile del personale in servizio presso il centro igiene di Manfredonia.

“Egregio direttore. In questo periodo di emergenza sanitaria che sta vivendo tutto il mondo, a causa del covid-19, si sentono molte voci contraddittorie sull’andamento di questa pandemia.

Nel mese di novembre la mia famiglia è stata colpita da questo virus e quando ti arriva questa notizia la mente comincia a vagare per cercare qualche appiglio per motivare tale situazione. La cosa più devastante, è il lato psicologico, di chi è colpito direttamente dal covid-19 e di tutta la famiglia che ne è partecipe, di quanto sta accadendo intorno a noi, con pensieri quasi sempre negativi, perché non sai mai il domani come sarà.

Durante questo periodo durato circa un mese, ecco giungere una voce anonima, amica, che portava luce e tranquillità nella mia famiglia, spiegandoci i vari percorsi da fare durante la fase covid-19.

La prima cosa che chiedeva, questa donna anonima, la situazione di salute di tutti i componenti della famiglia, sia di chi era stato colpito dal covid-19 che degli altri componenti; dando la sua disponibilità per qualsiasi consiglio per rafforzare il lato psicologico.

Di fronte a tale comportamento più che professionale ma soprattutto umano la mia famiglia non può dire, che, grazie a questa donna rimasta anonima per tutto il percorso della malattia, la defisco con questa semplece frase “ la sua voce portava luce e serenita’ nella mia famiglia grazie, grazie”.

Per quanto sopra descritto, e per l’evidente operato fatto con eccellenza professionalita’ ed umanità, non mi resta che esprimere un apprezzamento encomiabile verso l’infermiera rimasta anonima e di tutto il personale dell’ufficio igiene di Manfredonia per quello che fanno”.