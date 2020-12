Manfredonia, incendiata Audi di un incensurato

Manfredonia, auto a fuoco in via Feudo della Paglia

„Manfredonia, 21/12/2020 – (foggiatoday) Fiamme in via Feudo della Paglia a Manfredonia. Intorno alla mezzanotte, un’Audi A3 è stata incendiata. I carabinieri stanno svolgendo accertamenti per risalire agli autori e al movente, per ora del tutto ignoto. Il proprietario è incensurato. In zona sono presenti delle telecamere che potrebbe risultare utili alle indagini.(foggiatoday)

“