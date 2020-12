Manfredonia, Marasco: “La città soffre per il degrado, rafforzare la vigilanza

Manfredonia, 21/12/2020 – “๐™„๐™ก ๐™™๐™š๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™ค ๐™š๐™จ๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™š ๐™– ๐™˜๐™–๐™ช๐™จ๐™– ๐™™๐™š๐™ž ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฉ๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ž ๐™ž๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™ซ๐™ž๐™ก๐™ž ๐™™๐™ž ๐™ฅ๐™ค๐™˜๐™๐™ž. ๐™„๐™ฃ๐™จ๐™ช๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ž ๐™ก๐™š ๐™ง๐™ž๐™จ๐™ค๐™ง๐™จ๐™š ๐™ฅ๐™š๐™ง ๐™ก๐™– ๐™ซ๐™ž๐™œ๐™ž๐™ก๐™–๐™ฃ๐™ฏ๐™–. ๐˜ฟ๐™š๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™ก๐™– ๐™˜๐™ค๐™ก๐™ก๐™–๐™—๐™ค๐™ง๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™™๐™š๐™ž ๐™˜๐™ž๐™ฉ๐™ฉ๐™–๐™™๐™ž๐™ฃ๐™ž

๐‘ญ๐’๐’•๐’ ๐’ ๐’Š ๐’’๐’–๐’†๐’”๐’•๐’‚ ๐’Ž๐’‚๐’•๐’•๐’Š๐’๐’‚ ๐’๐’“๐’† 06:40 ๐‘ท๐’Š๐’‚๐’›๐’›๐’†๐’•๐’•๐’‚ ๐‘ด๐’†๐’“๐’„๐’‚๐’•๐’ : ritengo infatti che la cittร soffra di un problema di degrado, e che questo ferisce ogni giorno i molti che , come me, amano la cittร di Manfredonia e vorrebbero offrirla ai cittadini e ai turisti in una veste ancor piรน accogliente, piรน pulita e piรน bella. Se ciรฒ non accade, non รจ a causa dei molti giovani che frequentano la Piazzette, Villa Comunale, villette rionali di sera, Largo teatro vecchio ma di una minoranza che con i comportamenti incivili e scorretti, gettano discredito su tutti gli altri. Eโ€™ certamente compito della politica reprimere comportamenti incivili ma penso anche che, in una fase di enorme incertezza per via di risorse sempre piรน insufficienti a rafforzare il servizio di vigilanza, una collaborazione da parte di tutti i cittadini, animati da senso civico, che sono la grande maggioranza, aiuterebbe non poco a creare una cultura collettiva che ponga al centro il valore del rispetto dei beni comuni e dellโ€™interesse collettivo. A pensare che a pochi metri circa 3, di fronte a questo abbandono c’รจ il cestino dei rifiuti vuoto”.

๐—š๐—ถ๐˜‚๐˜€๐—ฒ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ผ