Manfredonia. “Missione Natale”: nuova favola animata di Fare Arte

La nuova favola animata di FARE ARTE è “MISSIONE NATALE” scritta e diretta da Vincenzo Moccia ed interpretata da: Mattia Gelsomino (Narratrice), Pasquina Gelsomino (Fata), Miriana Di Tullo (Strega), Luca Della Torre (Principe), Tonino Bitondi (Mercante), Antonio Totaro (Babbo Natale) e Vincenzo Moccia (Serafino).

Il montaggio video è stato realizzato da Antonio Troiano.

Dopo il grande successo dello scorso anno con “Alla Ricerca di Babbo Natale” dovevamo preparare un nuovo e grandioso spettacolo, ma purtroppo il Covid come ben sapete lo ha reso impossibile. Per continuare a tenere in vita il Teatro abbiamo deciso di realizzare questa piccola favola Natalizia realizzata a distanza, ogni attore ha girato da casa la propria scena e poi sono state montate. Buona visione a tutti e Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo.