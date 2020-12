(STATOQUOTIDIANO, ore 13.30). Foggia, 21 dicembre 2020. Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella notte a Cagnano Varano.

“Il fatto è successo nel corso della notte, in strada, in località Sant’Antonio”

Il fatto è successo nel corso della notte, in strada, in località Sant’Antonio, a breve distanza dal centro abitato cittadino.

Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

L’uomo, Leonardo Marrucchelli, di 60 anni, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, nelle vicinanze della sua abitazione in località Sant’Antonio. Da raccolta dati, stava rientrando a casa, con la sua Polo Volkswagen, quando è stato affiancato da un uomo o da alcuni uomini. Marrucchelli avrebbe tentato la fuga ma inutilmente.

Il suo corpo, riverso in una pozza di sangue, è stato trovato da un passante che ha allertato i carabinieri alle prima luci dell’alba.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’uomo non era sposato, né avrebbe figli. Indagini in corso per accertare il numero dei colpi d’arma da fuoco inferti sulla vittima.

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO – PH ENZO MAIZZI – RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it