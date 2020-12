Vieste, taglio 53 pini marittimi in perfetta salute: proteste

Riceviamo e pubblichiamo

“Tra qualche ora i Viestani assisteranno al taglio di 53 Pini marittimi di 40 anni in perfetta salute ubicati nel Piazzale Paolo VI, a causa della decisione presa dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Nobiletti, che dimostra ancora una volta scarsa sensibilità verso l’ambiente e si rivela contrastante con le attuali politiche ambientali su scala mondiale. L’abbattimento di questi alberi non è, a parere mio e di molti altri cittadini, necessaria per l’esecuzione dei lavori nel Piazzale Paolo VI, potendo ripulire del radici dall’asfalto senza l’intervento di quella ruspa, che le reciderà al 70%.

Non è credibile che quei pini non possano essere salvati, perchè simili interventi per situazioni analoghe sono stati eseguiti senza abbattimenti di alberi in altri Comuni d’Italia.

Mi duole constatare, altresì, che questa area verde, pur essendo soggetta al vincolo del Parco Nazionale del Gargano, non abbia ricevuto la dovuta attenzione, in termini di tutela, da parte del Presidente del Parco Pazienza, il quale non ha fornito alcun parere amministrativo, pur essendo stato richiesto dal Comune di Vieste.

E’ proprio a causa del silenzio degli organi deputati alla tutela ambientale e dell’insensibilità amministrativa sui temi ambientali che oggi assistiamo ad una partecipazione attiva da parte dei cittadini viestani, i quali cercano di manifestare la propria contrarietà ad un abbattimento ingiustificato. Questi interventi, inoltre, sono stati finanziati con fondi del Distretto Urbano del Commercio, per l’accesso ai quali il Comune ha dichiarato che Piazzale Paolo VI è un’area mercatale. Ebbene, considerato che quell’area non possiede alcun requisito previsto per le aree mercatali, mi chiedo se sia possibile definirla tale.

A tanto si aggiunga che i lavori di sistemazione dell’area non la renderanno area mercatale, ma solo e soltanto un’altra area di parcheggio cittadino. Da cittadina, attivista e portavoce del M5S, esprimo, quindi, il massimo sdegno per questa opera di privazione del verde nella mia città, associandomi al coro di cittadini attivi che stanno cercando di contrastare questo scempio ambientale.

Avv. Mariateresa Bevilacqua

Consigliera Comunale M5s Vieste”