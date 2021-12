Allarme aviaria a Manfredonia, scatta quarantena per animali da fattoria

Manfredonia (Foggia), 21/12/2021 – (norbaonline) Da qualche giorno è scattato l’allarme per una sospetta infezione di aviaria nella zona di Manfredonia, in un’area che comprende anche i comuni di Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.

Un airone cenerino è stato trovato infettato dal virus influenzale dell’aviaria e per questo l’Istituto Zooprofilattico ha adottato le misure necessarie per scongiurare il diffondersi del contagio non solo negli animali, pollame e volatili in particolare, ma anche tra le persone. Da qualche giorno in tutta l’area di Manfredonia è scattata la quarantena per gran parte degli animali da fattoria ed è stata anche chiusa la caccia. (norbaonline)