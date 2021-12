Covid Puglia, più casi tra bimbi: Emiliano “No a recite e festeggiamenti”

Foggia, 21/12/2021 – (ansa) In Puglia nel periodo tra il 13 e il 19 dicembre si è registrato un incremento del 30% dei contagi rispetto alla settimana precedente, con i valori più alti nelle classi di età pediatriche: nell’ultima settimana, infatti, sono stati registrati 721 nuovi casi tra i bambini di età compresa tra 3 e 11 anni, il 21% di tutti quelli rilevati nello stesso periodo. Per questo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha scritto al direttore dell’Ufficio scolastico regionale chiedendo di evitare recite e festeggiamenti, e di far rispettare nelle scuole le regole anti Covid.

Nella lettera si evidenzia che a fronte di un tasso regionale di nuovi positivi di 87 casi per 100.000 abitanti, si registra un valore pari a 153 casi per 100.000 tra i bambini di 3-5 anni, pari a 164 casi per 100.000 nella fascia 11-13 anni, e di 222 casi per 100.000 nella fascia 6-10 anni: 2,5 volte più alto del resto della popolazione. La Puglia, intanto, procede bene con le vaccinazioni ai bimbi tra cui sta registrando una grande adesione. La percentuale dei vaccinati tra 5 e 11 è del 3,3% (0,8% in più della media italiana).

Sull’importanza delle immunizzazioni in età pediatrica si è soffermato anche il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locateli, collegandosi con Bari in occasione del tour del Tgcom: “Oggi – ha detto riferendosi al dato nazionale – siamo quasi a 92mila bimbi vaccinati dopo l’avvio della campagna, credo sia un dato che vada salutato con assoluto piacere e conferma sensibilità dei genitori per offrire ai propri bambini la tutela della salute”.

Nella stessa circostanza il governatore Emiliano ha sottolineato che la Puglia è pronta a far fronte a una nuova ondata: “Meno male – ha evidenziato – che abbiamo realizzato il reparto grandi emergenze in Fiera” a Bari, “ed è permanentemente aperto con 150 rianimazioni che possono, dai casi più lievi a quelli più gravi, gestire la fase del Covid”. (ansa)