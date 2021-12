Luigi Le Noci: “Aviaria a Manfredonia, per un solo caso si è presa la palla al volo?”

(nota stampa). “Ieri i media hanno pubblicato la notizia che è stato rinvenuto un airone cenerino morto nell’ oasi lago salso per causa Aviaria e per precauzione hanno chiuso l’attività venatoria nel raggio di 10 km dal territorio di Manfredonia ( confinante con San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo).

Ora mi chiedo se è un attacco all’ attività venatoria, dato che intorno agli anni 2000 quando ci fu il serio problema di livello europeo ed allora il ministro all’ ambiente Matteoli, istitui’ un tavolo tecnico di esperti e non chiuse la Caccia in Italia.

Ora per un solo caso si è subito preso la palla al volo? Chi ha trovato l’ airone morto, se pare che nessuno abbia accesso nell’ oasi?

Questo è quello che dice la Fao in merito all’aviaria: “Un comunicato congiunto della Fao e dell’Oms, rivolto alle autorità alimentari nazionali, informa che le carni dei volatili sono sicure se cotte adeguatamente.

La Fao e l’Oms cercano in questo modo di fare chiarezza sul tema della sicurezza alimentare in relazione al problema dell’influenza aviaria. Il comunicato è stato diffuso attraverso il Network delle autorità per la sicurezza alimentare (Infosan).

In aree in cui non ci sono focolai di influenza nel pollame non c’è alcun rischio che i consumatori vengano esposti al virus attraverso la manipolazione o il consumo di pollame o derivati. La cottura completa della carni di pollo (o anatra, papera, tacchino etc.) a 70° è un modo sicuro per uccidere il virus H5N1 nelle aree in cui sono presenti focolai della malattia. Ciò assicura che nessun virus rimanga attivo nel caso l’uccello infetto entri per errore nella catena alimentare. Finora non è emersa alcuna prova che qualcuno abbia contratto il virus attraverso il consumo di carne infetta cotta adeguatamente”.

Per caso i volatili hanno un perimetro per non sconfinare gli spazi aerei e la fauna selvatica il confine territoriale?”.

Luigi Le Noci

Presidente Arci Caccia Manfredonia