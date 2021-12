Manfredonia. Fabiano: “E’ nell’interesse della città stabilizzare gli LSU”

(NOTA STAMPA). “Bene ha fatto l’assessore Palumbo ad incontrare i sindacati, per sollecitare gli organi competenti al fine di reperire le risorse necessarie per dare continuità ai progetti e per stabilizzare gli LSU.

Certo potevano farlo altri nel passato, evidentemente non era in cima alle loro priorità. Noi della coalizione delle civiche, riteniamo questo uno snodo fondamentale per la nostra città.

Oltre al problema morale che da oltre venticinque anni ci portiamo dietro, oltre al dovere che come amministratori abbiamo di tutelare molte famiglie, anche egoisticamente se non si stabilizzano questi lavoratori, il comune avrebbe seri problemi a dare un minimo di servizi, perché oggi solo loro lo fanno.

Questo è il momento-chiave per tutti, è il momento di dimostrare che i problemi della città sono della città, non di minoranza e maggioranza.

Per questo oltre l’impegno del Prefetto, bisogna avere il concreto appoggio dei parlamentari del territorio, ma non basta, oggi si insedia il consiglio comunale.

Si approvi un O.D.G. Bipartisan a sostegno ed impegno del problema. Perché il consiglio non può essere assente su questo tema. Sarebbe un buon viatico per la città. Ai responsabili dei gruppi, il compito di predisporlo”.

Luigi Fabiano – Coordinatore liste civiche