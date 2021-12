“Mi hanno spedito proiettili per aver risollevato la società pubblica dei rifiuti”

Manfredonia (Foggia), 21/12/2021 – (ilfattoquotidiano) “Un cormorano impiccato con un proiettile infilato nel becco. No, non è l’immagine finale di un film sulla mafia ma un fatto vero registrato solo pochi giorni fa a Manfredonia, nel foggiano, nei pressi dell’oasi naturale di Lago Salso. Un luogo di una bellezza struggente a pochi passi dai nidi dei fenicotteri, dove la natura lotta perennemente con l’uomo per rimanere incontaminata e dove un animale straordinario può diventare protagonista, suo malgrado, di un atto di barbarie difficile da comprendere per chi non vive da queste parti ma, ahimè, di una chiarezza cristallina per gli abitanti del posto. Il proiettile come strumento per uccidere ma anche come potente mezzo di comunicazione. E io ne so qualcosa visto che, ben più fortunato del povero cormorano, ne ho ricevuti alcuni per posta come atto intimidatorio.

In Ase, è stato accertato, un dipendente collegato ai clan ha picchiato per strada due netturbini perché tutti vedessero che la criminalità gestisce l’azienda con rigore.

Andiamo con ordine.

Un anno fa sono stato incaricato dalla commissione antimafia che presiedeva il Comune di Manfredonia, dopo il suo scioglimento per infiltrazioni mafiose, della gestione della locale società di raccolta rifiuti. Si tratta di Ase, la società pubblica attualmente partecipata dai comuni di Manfredonia e Vieste, nata per gestire i rifiuti del Gargano in un’area meravigliosa a forte vocazione turistica. (ilfattoquotidiano)