Ase Manfredonia. Valente: azienda “ad orologeria” ma il Sindaco pensa ai comunicati di Rossi

I fatti, essenzialmente, possono essere così sintetizzati: la Regione Puglia con la legge n.24 del 2012 ha disciplinato la governance del ciclo dei rifiuti. In particolare, più enti locali si sono uniti e sono entrati a far parte degli Ambiti Territoriali Ottimali (ARO) , provvedendo in maniera congiunta all’affidamento dell’intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Il Comune di Manfredonia fa parte dell’ARO FG1 insieme a Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste e Zapponeta e con deliberazione n.3/2014 è stato formulato indirizzo di affidare ad A.S.E. Spa la gestione del servizio unitario di raccolta dei rifiuti, previa approvazione del progetto unitario .

A.S.E. Spa ha provveduto nel 2018 alla redazione del Piano esecutivo dei servizi unitari per l’ARO FG1. Nel 2019 l’amministrazione del Comune di Manfredonia, capofila dell’ARO, è caduta e durante il commissariamento non sono stati fatti passi in avanti per la partenza del servizio unitario. Ulteriori proroghe non possono ormai più essere tollerabili e ciò che oggi preoccupa è che nonostante un’amministrazione in carica da oltre un anno, si continua a nicchiare su questa faccenda, col serio ed imminente rischio che la Direzione Regionale dell’ARO possa nominare un commissario a gestire l’avviamento del servizio unitario dei rifiuti per Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste e Zapponeta.