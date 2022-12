Business online: ecco tutti gli adempimenti

L’apertura delle attività di e-commerce e servizi è soggetta a normative specifiche, che riguardano sia l’aspetto fiscale che quello legato al contratto di vendita, nel rispetto delle direttive europee e delle leggi nazionali che regolano alcuni settori

I dati del 2022 segnano l’inarrestabile corsa dell’e-commerce e dei servizi online, con un giro d’affari di 33,2 miliardi di euro per i prodotti e di 14,9 miliardi di euro per i servizi (+59 per cento), a fronte di un numero crescente di attività, che ad oggi si stimano essere quasi 33 mila in tutta Italia.

Questi dati impongono attenzione circa le regole che disciplinano l’apertura di nuove attività di vendita in Rete, in quanto queste riguardano sia il rapporto con il Fisco che la regolamentazione dei contratti con l’utente consumatore.

Innanzi tutto, è bene chiarire che per “commercio elettronico” si intende un tipo di attività commerciale che si conclude a distanza, e che riguarda sia la compravendita di beni e servizi che la distribuzione online di prodotti di tipo digitale.

Un sito di e-commerce o una piattaforma di servizi sono quindi del tutto equiparabili, nelle finalità commerciali, alle attività di compravendita che si concludono nelle sedi fisiche, e pertanto sono soggette agli stessi adempimenti.

L’iscrizione al Registro delle Imprese e la Segnalazione di Inizio Attività

Il primo passo da fare è quello di aprire una posizione presso il Registro delle Imprese, attraverso una Comunicazione Unica (ComUnica) diretta ad Agenzia delle Entrate, INAIL e INPS.

La Comunicazione Unica è una semplificazione procedurale che consente anche di iscrivere all’INPS i dipendenti, di attivare una copertura assicurativa presso l’INAIL e, soprattutto, di aprire regolare Partita IVA, con opportuno codice Ateco di attività. Il codice Ateco più indicato per l’ecommerce corrisponde al 47.91.1, e consente la vendita di articoli fisici e digitali di vario genere (dall’abbigliamento alla tecnologia, fino a servizi come le videolezioni), fatta eccezione per quelli usati.

A questo passaggio segue la comunicazione dell’inizio di avvio attività, la cosiddetta SCIA o Segnalazione Certificata di Inizio Attività che, proprio come nel caso dei negozi terrestri, è diretta allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

La legge 241 del 1990 stabilisce che la SCIA debba contenere l’indicazione del settore merceologico, e un sito web di riferimento.

Oltre alle normative comuni a tutti gli e-commerce, va comunque chiarito che alcuni settori sono soggetti a specifiche regolamentazioni. Nel caso della vendita di prodotti alimentari, ad esempio, il commerciante è tenuto a dichiarare l’origine e lo stato degli alimenti, nonché la durata e modalità di conservazione e le indicazioni nutrizionali degli stessi. In alcuni casi, inoltre sono necessarie specifiche autorizzazioni: è il caso, ad esempio, del gioco a distanza, visto che i casinò online nuovi e legali in Italia possono essere aperti soltanto se in possesso di licenza ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che regola e controlla le attività di gioco per conto dello Stato. Anche l’apertura di parafarmacie e farmacie online è vincolata alla opportuna richiesta presso il Ministero della Salute, e all’inserimento contestuale nello specifico registro.

In entrambi i casi, nella home page del sito o della piattaforma, vanno inseriti gli opportuni loghi identificativi, che consentono una riconoscibilità immediata e dunque un criterio di affidabilità per l’utente.

Tutti gli e-commerce, in ogni caso, devono esporre in modo chiaro e visibile il numero di partita IVA nella home page del sito web di riferimento, così come stabilito dall’ art. 35 del Dpr 633/1972.

Le regole connesse al GDPR

Il regolamento europeo 2016/679 del Garante della Privacy o GDPR (per General Data Protection Regulation), disciplina il trattamento dei dati personali, e si applica anche al commercio online.

Nel caso specifico del commercio elettronico devono essere indicate dal venditore le modalità di memorizzazione e gestione dei dati personali, nonché le tempistiche di conservazione, in modo tale che queste siano chiare al titolare del trattamento, il quale deve peraltro poter aver diritto alla cancellazione dall’archivio o da una mailing list.

La cookie policy prevede inoltre che l’utente stesso possa scegliere se attivare soltanto i cookie necessari alla navigazione, oppure anche quelli di profilazione, con finalità commerciali.

Il fatto che le attività di compravendita/adesione ai servizi si svolgano a distanza, impone inoltre un controllo alla fonte dell’età dell’utente, qualora prodotti e/o contenuti di un e-commerce o di una piattaforma di servizi siano destinati esclusivamente a un pubblico adulto. Lo stesso vale per la social media policy, legata all’iscrizione/registrazione ai social network o app di messaggistica, dato che esistono, di volta in volta, limiti di età (ad esempio 16 anni per un account WhatsApp senza il consenso dei genitori, 14 anni per Facebook e Instagram, etc.)

La privacy policy, la cookie policy, le condizioni di vendita e i termini di servizio sono aspetti fondamentali per un’interazione trasparente con il consumatore finale, sia per un pieno rispetto della legge vigente che per garantire una user experience ottimale, a tutto vantaggio del profitto e della credibilità aziendale. (nota stampa).