Foggia Calcio: il punto sulla stagione dei “Satanelli”

Sono ormai lontani gli anni in cui i Satanelli vissero i loro periodi migliori, quando raggiunsero persino la massima serie italiana e, sotto la guida di un certo allenatore quale Zdeněk Zeman, sfiorarono la qualificazione in Coppa Uefa durante la stagione 1991-1992. Quell’anno chiusero con il miglior piazzamento della loro storia in Serie A, classificandosi noni. Gli anni trascorsi sulla panchina della squadra pugliese ha reso indissolubile il legame tra il tecnico e la città, che ha recentemente omaggiato l’allenatore con un murales: il tecnico boemo è ancora oggi ricordato con affetto da tutta la collettività grazie alle grandi annate della squadra svolte sotto la sua guida tecnica, toccando traguardi mai più raggiunti nella storia della società pugliese.

Questi ultimi rappresentano ricordi di momenti molto più positivi rispetto a quelli attuali: il Foggia sta infatti vivendo una stagione altalenante, l’ennesima nel girone C di Serie C. Consultando dati e statistiche a disposizione all’interno dei principali siti che si occupano dell’analisi dei match, gli stessi che presentano guide riguardo le possibili giocate o le scommesse piazzabili live sul calcio, evidenziano come la mancanza di equilibrio tra la fase offensiva e difensiva sia da considerare tra i maggiori difetti della squadra pugliese. Nelle prime due giornate sono arrivate altrettante sconfitte mentre per la conquista dei primi tre punti si è dovuto aspettare l’incontro, svoltosi durante la terza partita di campionato, contro la Virtus Francavilla. Il Foggia non sembra riuscire ad ingranare né a trovare una continuità nei risultati: finora, in stagione, la squadra allenata da Fabio Gallo, è riuscita a trovare una striscia positiva di vittorie che si è tuttavia fermata a due, tra la decima e l’undicesima giornata, rispettivamente contro la Fidelis Andria e la Viterbese.

Pur rimanendo nella parte sinistra della classifica, il Foggia, arrivata a questo punto della stagione, non solo ha perso un numero piuttosto alto di partite su quelle disputate, ma sono tanti anche i goal subiti nelle prime sedici partite di campionato: ventidue, più di un goal ad incontro. Anche in fase realizzativa la squadra non brilla, considerati i diciassette gol messi a segno fino a questo punto della stagione. Il calciatore più prolifico è Dardan Vuthaj: l’attaccante albanese ha fatto gonfiare le reti avversarie per tre volte fino ad ora, veramente troppo poche per un attaccante. Dietro di lui nella classifica marcatori, c’è il difensore Giuseppe Nicolao, fermo a quota due insieme ad altri compagni di squadra.

L’ultimo successo, contro il fanalino di coda Messina, poteva rappresentare una buona chance per i padroni di casa di sbloccarsi maggiormente dal punto di vista realizzativo. Il risultato, per quanto appaia positivo ai fini della classifica, evidenzia la scarsa capacità di essere più decisivi sottoporta. Il centrocampista Davide Petermann, autore del goal che ha sancito la vittoria, ad inizio ripresa aveva sbagliato un rigore che, magari, gli sarebbe valso la doppietta personale.

Sebbene il girone di andata sia ormai agli sgoccioli, il campionato è ancora lungo, inoltre va sottolineato il progressivo avanzamento nella Coppa Italia Serie C: raggiunti i quarti di finale, il Foggia affronterà il Catanzaro, primo in classifica nel girone, ancora imbattuto in questa stagione. L’imbattibilità della squadra calabra può essere di grande motivazione per il Foggia che, dopo il turno di Coppa Italia Serie C, affronterà di nuovo il Catanzaro, questa volta in una partita valida per il campionato, la penultima del girone di andata. Il doppio confronto inoltre si svolgerà in casa pugliese, un incentivo in più per fare bella figura davanti i propri tifosi.