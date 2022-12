Forze armate: Easy Quizzz vs Mininterno

Devi prepararti al concorso per entrare nelle forze armate e cerchi un portale che ti permetta di testare le tue conoscenze? Se la risposta è sì, nella tua ricerca ti sarai trovato di fronte a una scelta di opzioni così grande da confonderti ancora di più le idee… Non è vero?

Non preoccuparti! Per facilitarti le cose, ho deciso di mettere a confronto due tra i migliori portali di simulatori di concorsi per le forze armate (e non solo) disponibili oggi. Sto parlando di Easy-Quizzz e Mininterno. Quale scegliere? Cerchiamo di capirlo insieme!

Non appena entrerai nella home dei due siti, Easy Quizzz Italia e Minintero, noterai subito una grande differenza. Easy Quizzz Italia ha un sito moderno e ben organizzato, intuitivo e user-friendly, con le categorie dei concorsi ben distinte, poste nella parte alta della pagina. Ti basterà un’occhiata per trovare la sezione delle forze armate.

La home di Mininterno ha un aspetto un po’ “vintage”: sembra un sito degli anni 2000. Ci sono pochi spazi vuoti e troppe informazioni colorate addensate. Il menù delle categorie dei concorsi è nella barra laterale; ma la sezione “forze armate” non compare. Nella parte centrale ci sono delle simulazioni che riguardano solo uno dei vari corpi militari, probabilmente quello attualmente aperto. Ma se fossimo interessati ad altro?

I troppi colori e i pochi spazi rendono la ricerca complicata, ma una cosa in particolare mi fa arricciare il naso: nella barra degli indirizzi il sito Mininterno risulta “non sicuro”.

Torniamo al menù dei concorsi di Easy Quizzz. Qui troviamo sei tipologie: Università, Scuola, Patenti, Quiz per concorsi Forze Armate, Concorsi (attualmente attivi) e Abilitazioni. All’interno di ogni categoria è possibile filtrare i concorsi anche per: concorsi in evidenza, per laureati, per diplomati, categorie (Esercito Italiano, Marina Militare, Polizia, Vigili del Fuoco e altri). Qualunque sia il concorso delle forze armate per cui devi esercitarti, su Easy Quizzz troverai tutto ciò che ti serve in pochissimi secondi.

Passo a Mininterno. Cerco nella prima categoria “quiz e concorsi” (in alto a sinistra). Nella pagina che si apre, trovo un elenco dei concorsi attualmente attivi su tutto il territorio nazionale. Insieme a quelli delle forze armate, ci sono anche i bandi per operatori socio sanitari, per la scuola, quelli regionali, ecc.

In questa pagina troverai probabilmente ciò che cerchi, ma il fatto che le categorie non siano separate rende difficile la navigazione. Le uniche categorie che hanno una sezione apposita sono le patenti e i concorsi per il settore medico. Sarebbe stato comodo se anche le forze armate (o altri settori) avessero avuto il loro spazio riservato.

Ho apprezzato molto che su Easy Quizzz, in ogni pagina dedicata a un determinato concorso (per Polizia, per Carabinieri, per GdF, ecc), si trovassero tutte le informazioni importanti del test: numero dei quesiti, argomenti, durata della prova, data di aggiornamento, ecc. Per iniziare il test (previo abbonamento che può essere da un mese, da un anno e per sempre), basta cliccare sulla categoria d’interesse e avviare. I prezzi, considerata la qualità del prodotto e le opzioni che vedremo meglio in seguito, sono molto interessanti.

Su Mininterno, una volta trovato il simulatore del concorso che interessa, si entra nella lista dei quesiti divisi per materia. Per esempio, cliccando su Polizia di Stato, si accede alle domande di aritmetica, diritto, letteratura, scienze, ecc. Oltre a questo, è possibile scegliere la modalità di quiz: “trainer” (un quesito alla volta) o “questionario” (lista di domande). Il fatto che i quesiti siano divisi per materia e non ci sia un test che comprenda le domande di tutte le materie previste dal concorso non è il massimo. Un simulatore dovrebbe essere quanto più simile all’esame da sostenere, giusto? Il simulatore di Mininterno è gratuito, ma è zeppo di banner pubblicitari.

Per completezza, ho voluto anche testare le applicazioni di entrambi i siti. Entrambe sono facilmente fruibili e ben fatte e anche quella di Mininterno appare più ordinata rispetto al sito. Sono gratuite, disponibili per Apple e Android e hanno valutazioni piuttosto alte.

L’App di Easy-Quizzz (che puoi trovare qui se hai Android e qui se hai Apple) permette di accedere a due diverse modalità di test: quella pratica (che permette di configurare il test scegliendo, per esempio, il numero delle domande) e la modalità esame, che simula il test vero e proprio. Strumenti come l’autoswipe e il segnalibro la rendono facilissima da usare.

L’App di Mininterno ha una differenziazione delle categorie migliore rispetto a quella del sito. Tuttavia i quesiti sono, di nuovo, suddivisi per materie. Se ti stai esercitando con i quiz delle forze armate e vuoi passare da una materia all’altra, l’applicazione di Mininterno non terrà traccia dei quesiti a cui hai già risposto. Ogni volta, dovrai ricominciare dall’inizio.

Prima dell’inizio del test, Easy Quizzz ti offre la possibilità diimpostare anche la soglia minima di risposte esatte, cioè la percentuale al di sopra della quale la simulazione del test viene considerata superata. Questa funzione ti permette di avere un’idea chiara e misurabile dei tuoi progressi.

Questa funzione è utilissima a livello psicologico: vedendo che la percentuale delle risposte esatte che dai si alza man mano che ti eserciti, ti senti più motivato a proseguire e a fare sempre meglio. Più sei motivato, più aumenti le possibilità di vincere il concorso per le forze armate a cui ti stai preparando. Mininterno non offre questa possibilità.

Su Easy Quizzz è presente una sezione “notizie” contenente tanti articoli correlati ai concorsi attivi. Gli articoli riguardano le novità sui concorsi, i materiali da studiare, eventuali costi, le nuove normative e altro ancora. Su Mininterno, invece, le notizie e le discussioni sono affidate a un generico forum di utenti e a una pagina web esterna (non sicura), di cui le ultime notizie risalgono al 2020. Non è proprio il massimo per aggiornarsi.

Non ho nessun dubbio: se dovessi prepararmi a un concorso per entrare nelle forze armate, sceglierei Easy Quizz. Il prezzo dell’abbonamento annuale è davvero conveniente (costa meno di certi manuali di preparazione ai test) e offre l’accesso a migliaia di quesiti.

Con la App ti puoi esercitare ovunque e puoi tenere traccia dei tuoi progressi. In più, mentre Mininterno sembra un sito fermo agli anni 2000, Easy Quizzz è una realtà internazionale e in espansione. Per quanto giovane si sta già posizionando tra i migliori siti di simulazione di concorsi per le forze armate (e non solo) disponibili oggi. Ne vale davvero la pena. (nota stampa).