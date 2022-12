Giochi di carte: quali sono i più antichi al mondo?

I giochi di carte, tra i più antichi al mondo per quanto riguarda il divertimento, hanno alle spalle una storia ultracentenaria: le prime testimonianze, anche se non si sa con assoluta chiarezza, risalgono alla Cina o addirittura alla Persia di mille anni fa. In Europa, invece, arrivarono molto più tardi con la loro diffusione da parte degli equipaggi delle navi che, durante le tratte più lunghe, ingannavano il tempo tra una partita ed un’altra. I giochi tradizionali, oltre ad essersi diffusi a macchia d’olio, hanno dato vita anche alle cosiddette varianti: un caso esemplare è il gioco del Bingo, che in alcuni paesi si differenzia per la quantità di numeri che compongono il tabellone. Celebre è il caso del Ramino: il gioco, di origine inglese e poi importato in Italia intorno agli anni ‘20 del XX secolo, non si differenzia in nulla dalla sua principale variante. Chi sa come si gioca a Scala 40 conosce infatti l’unica particolarità: è legata al punteggio minimo necessario per poter mettere le proprie carte sul tavolo, pari appunto a 40.

Tra i giochi di carte più antichi, una menzione speciale è per il Ganjifa, le cui carte venivano utilizzate come se fossero delle valute. Il nome del gioco, di origine persiana, vorrebbe dire proprio “giocare a carte”: le carte Ganjifa sono tonde e vengono fatte a mano dagli artigiani locali. I semi sono composti da dodici soggetti su sfondi colorati, con l’aggiunta di puntini per quelle che vanno dall’uno al dieci, inoltre ci sono due carte di corte, una di un ministro o consigliere, e quella del re. Il gioco si diffuse soprattutto in India.

Nel Vecchio Continente, invece, nacque il gioco di carte Machiavelli: questo prese il nome dal filosofo e si presenta come un’evoluzione del Ramino. Ad oggi può essere chiamato anche Ramino Machiavellico e, per le sue caratteristiche, viene annoverato più tra i giochi di società che a quelli d’azzardo. Può essere giocato da due a sei giocatori ma è tollerato anche un numero maggiore di partecipanti. Per giocare, infatti, occorrono due mazzi di carte francesi, con o senza jolly.

Affondano le radici nella storia anche i giochi del Bridge e del Blackjack: il primo era particolarmente diffuso in Inghilterra già quattrocento anni fa con il nome di “whistbridge”, il secondo, invece, fu inventato in Francia intorno il 1600 con il nome “21”. Il nome deriva dal punteggio massimo che si poteva ottenere in una sfida a turni contro il banco. Per quanto riguarda il Poker, invece, bisogna aspettare il 1829, quando a New Orleans se ne registrarono le prime tracce. Veniva utilizzato un mazzo di venti carte ed un massimo di quattro giocatori. Decisamente più recente è il Burraco: nato in Uruguay intorno gli anni ’40 del ventesimo secolo, prende piede anche in Italia ma a partire dagli anni ’80.

Per quanto riguarda il più antico mazzo di carte ritrovato in Europa di cui si hanno notizie, si ritiene risalga agli anni tra il 1390 ed il 1410: è chiamato Italia 2 ed è conservato in Spagna. Se un tempo si giocava a carte in modo tradizionale, ammirando anche le particolarità artistiche che le contraddistinguevano, oggi i giochi più famosi in cui l’utilizzo delle carte è d’obbligo si sono trasferiti anche su internet, dove i casinò online permettono di giocare a distanza attraverso delle simulazioni digitali. (nota stampa).