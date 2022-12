Indagine Dda, come i clan di Vieste gestivano gli affari della mafia garganica

FOGGIA, 21/12/2022 – Gianluigi Troiano evase l’11 dicembre 2021 dall’abitazione di Campomarino dov’era ai domiciliari per droga “per gestire in prima persona gli affari illeciti del clan colpito e sprovvisto di elementi di spicco in seguito al blitz Omnia nostra”, di 4 giorni prima con 32 arresti sul Gargano che riguardò il clan Raduano di Vieste e gli alleati del clan Lombardi/Ricucci/La Torre” (ex gruppo Romito), rivale dei Libergolis nella sanguinosa guerra di mafia garganica.

Lo scrivono i carabinieri nell’indagine della Dda sfociata 4 giorni fa nell’arresto di Antonello Scirpoli di 31 anni, viestano e Luciano Calabrese, 23 anni di Foggia accusati di favoreggiamento perchè avrebbero aiutato Troiano tutt’ora ricercato. Troiano, 29 anni, fu arrestato il 7 agosto 2018 a Vieste con Marco Raduano e altri 2 compaesani per traffico di droga aggravato dalla mafiosità, con condanna in primo e secondo grado a 9 anni e 2 mesi (19 gli anni inflitti a Raduano); ottenne i domiciliari a Campomarino, evadendo l’11 dicembre 2021: è in attesa di giudizio a piede libero anche per concorso nell’omicidio di Omar Trotta del luglio 2017 collegato alla guerra di mafia a Vieste tra il clan clan Raduano e i rivali del gruppo Perna-Iannoli. Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.