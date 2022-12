La Puglia sogna il titolo di Miss Italia, a rappresentarla una 22enne di Cerignola

FOGGIA, 21/12/2022 – Il giorno della finale nazionale di Miss Italia è arrivato. Stasera, alle ore 19:00, in diretta streaming sulle piattaforme del concorso di bellezza giunto alla 83^ edizione, 21 ragazze provenienti da tutta Italia si sfideranno per conquistare la corona più ambita.

A rappresentare la Puglia ci sarà Anna Pia Masciaveo, 22 anni di Cerignola (Foggia). Diplomata nel settore della moda, si occupa della gestione delle casse in un supermercato. La semplicità è, per lei, sinonimo di eleganza. Partecipa a Miss Italia per riscattarsi: ha avuto un passato da modella, terminato a causa di una relazione tossica, in cui la gelosia e la possessività non le hanno permesso di spiccare il volo.