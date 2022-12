“Non si lasciano niente”. Furti di WC chimici, 2 fermi a Foggia

L’attività di indagine svolta dalla Polizia Stradale di Foggia, diretta e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha permesso di fare emergere gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) a carico dei due soggetti, in ordine alla commissione del reato contestato.

In particolare, il personale della Sottosezione Autostradale di Foggia, aveva iniziato ad indagare sui molteplici furti di WC chimici installati presso i cantieri stradali presenti lungo il tratto di Autostrada A 14 che la Polizia Stradale vigila in via esclusiva.