Palascaloria. Manfredonia C5 alla Valente: “No a strumentalizzazioni”

Manfredonia, 21 Dicembre 2022. “Abbiamo appreso, a dire il vero con molto rammarico, dell’interrogazione Comunale della Consigliera di minoranza Maria Teresa Valente sull’utilizzo del Palascaloria di Manfredonia (chissà perché non anche sul PalaDante, anch’esso struttura Comunale Polivalente…).

Ebbene, siamo rammaricati perché sentire una Consigliera Comunale parlare di un argomento in Consiglio Comunale senza conoscere il regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive Comunali e senza sapere che non esiste una concessione diretta fatta tra Comune di Manfredonia e Manfredonia Calcio a 5, ci lascia alquanto sbalorditi.

Ma veniamo al dunque:

Il Comune di Manfredonia non ha in essere con la nostra Società NESSUN contratto di concessione per l’utilizzo del Palascaloria;

1) Il Manfredonia Calcio a 5 non è l’unica Società sportiva locale ad utilizzare il Palascaloria per le attività di propria competenza. La mattina lo stesso palazzetto viene utilizzato dall’Istituto scolastico Roncalli (liceo linguistico ed industriale) pur non avendo presentato, in barba al regolamento, una richiesta entro il 30 settembre 2022, mentre nel pomeriggio ci sono gli Arcieri Sipontum (che hanno ricevuto le ore a disposizione ma che non ne usufruiscono) e la Gimnasia; per non parlare di ciò che accade durante la Festa Patronale alla mercè dei Giostrai… cara Consigliera ne è a conoscenza????

2) Il Manfredonia Calcio a 5 paga un canone mensile, per l’utilizzo della struttura pari ad €. 750,00 dico (settecentocinquanta)…

3) Dato che nella struttura Comunale “Paladante” anch’essa Polivalente, non è possibile fare CALCIO A 5 e non calcetto come lo chiama la Consigliera Valente, per via delle misure ridotte del campo (qualcuno ha pensato al Calcio a 5 quando ha progettato quella struttura?) di concerto con le altre Società Sportive e con molta armonia e serenità, proprio quella che purtroppo manca in Consiglio Comunale, si è trovato un tacito accordo ormai quasi decennale, dove praticamente nel PalaScaloria si fa Calcio a 5 e Pallamano (che purtroppo non c’è più) e nel PalaDante pallavolo e pallacanestro. Pertanto se c’è, come dice sempre la Consigliera, una monopolizzazione del Palascaloria da parte del Calcio a 5 ve ne è una di pari entità da parte della pallavolo e pallacanestro nel PalaDante (ma chissà perché a Lei interessa solo il CALCETTO);

4) La Consigliera Valente deve sapere che ogni qualvolta si rifà il campo di gioco (e l’ultima volta, lo scorso anno è stato fatto a spese della nostra Società); ogni Società provvede a rifare le segnature in base al regolamento di gioco che ognuno, nella propria disciplina rispetta: se la Consigliera Valente si facesse un giro presso il PalaDante noterebbe che le linee relative al gioco del calcio a 5 non esistono, certo non perché cancellate dalle Società che ne fanno uso (pallavolo e pallacanestro), ma non sono state mai fatte proprio perché quella struttura non viene da noi utilizzata, ripetiamo pur essendo Polivalente…;

5) Riguardo alle foto mostrate in Aula Consiliare relative ai canestri situati all’esterno del Palascaloria, ebbene Le consigliamo vivamente di approfondire sul perché queste attrezzature non siano più utilizzate da chi ne faceva uso prima, certamente, anche se non competente di sport, può sicuramente immaginare che a calcio a 5 si gioca in modo diverso…

Ci aspettavamo un intervento di ringraziamento verso la Nostra Società per tutti gli sforzi che i propri tesserati fanno, quotidianamente, portando il nome della nostra CITTÀ in giro per tutta l’Italia. Anche se solo sportivi e non certamente esperti di Politica come ovviamente lo è la Consigliera Valente, abbiamo capito il perché di tale interrogazione. Chiediamo, cortesemente a Lei ed a tutti coloro che intendono strumentalizzarci , di tenerci fuori dalle loro diatribe politiche. Noi facciamo sport, quello vero, quello pulito. La nostra Società vanta più di 100 tesserati, tra le varie categorie disputando da oltre 15 anni Campionati Nazionali. Cara Consigliera, noi ci vantiamo di questo, perché diamo un serio ed importante contributo alla nostra amata Città, evitando, a tanti ragazzi, di prendere strade diverse. Ci auguriamo che sia Lei, che l’intero Consiglio Comunale facciate lo stesso”.

Il Presidente Onorario

(Dott. Luigi Esposto)