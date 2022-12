Stadio Miramare. Schiavone replica a Rotice: “Non esiste nessuna richiesta di collaudo”

(Comunicato) In aula consiliare ho sempre avuto rispetto nei confronti di Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia – provando ad essere leale anche durante i dibattiti che ci vedono su posizioni contrapposte. Le nostre resteranno posizioni naturalmente contrapposte, perchè la città ha deciso democraticamente i ruoli che ciascuno di noi deve avere in quell’aula, ma soprattutto perchè noi due abbiamo una visione diversa della città del futuro.

Ieri ho affrontato la questione dello stadio Miramare con tutta la delicatezza che il tema merita, apprezzando anche lo sforzo dei privati.

𝗡𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 ho chiesto ripetutamente al sindaco quali sono gli elementi ostativi che bloccano i lavori di rifacimento dello Stadio e perchè non riusciamo ad ottenere l’esito del primo step, quello relativo al collaudo del sottofondo.

𝗡𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 un Gianni Rotice visibilmente in difficoltà ha iniziato a screditarmi, tra il serio e il faceto, come mai accaduto prima d’ora.

Avrò involontariamente toccato un nervo scoperto? Pare di sì?

Trascrivo l’intervento del sindaco per evidenziare le sue parole …

𝗥𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲 : 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑆𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎé 𝘁𝗶 𝗳𝗮𝗶 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗴𝗼𝗹 𝑖𝑜 ℎ𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑟𝑣𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑖 𝑠𝑒 𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒… 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒 ℎ𝑜 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑒 𝑟𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑒, 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛𝑧𝑖𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 bisogna informarsi che i collaudi che si fanno con la Lega Nazionale Dilettanti non esiste una richiesta ma esistono delle procedure che si fanno in corso non è che bisogna portare la richiesta per giustificare … Poi poi la società

𝗦𝗰𝗵𝗶𝗮𝘃𝗼𝗻𝗲: la richiesta del primo collaudo è stata fatta ?

𝗥𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲 : ci sono e sono stati fatti e io ti continuo a dire… 𝑚𝑎 𝑎𝑙𝑑𝑖𝑙à 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑙’𝑎𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑒 𝑑𝑖 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 …. 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵è 𝘀𝗶𝗲𝘁𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶 𝑡𝑢 𝑚𝑖 𝑑𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑖…

𝗖𝗮𝗿𝗼 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝘁𝗶 𝗱ò 𝗱𝘂𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲:

la prima è che il collaudo del sottofondo va richiesto e non esiste altro modo per ottenerlo, non esiste iter alternativo da seguire come hai voluto far trasparire mischiando le carte in aula consiliare.

E’ talmente vero ciò che dico che addirittura tra le procedure amministrative pubblicate dalla LND alla lettera D) esiste anche l’apposito modello di richiesta (allego una copia per farti prendere visione).

La seconda è che questa mattina ho seguito il “tuo consiglio”: ho inoltrato per le vie brevi una richiesta di accesso agli atti presso la LND regionale e nazionale, questa volta ufficialmente.

Ciò che mi è stato riferito dal Presidente regionale LND 𝗱𝗼𝘁𝘁. 𝗩𝗶𝘁𝗼 𝗧𝗜𝗦𝗖𝗜 (che ringrazio per la disponibilità e che ribadisce di non avare alcun problema con la nostra città) e dagli ingegneri della LND di Roma, competente in materia, è sconcertante:

1) 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗡𝗗 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗺𝗮𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗶𝗳𝗮𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗺𝗮𝗿𝗲;

2) 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗲𝗴𝗮;

3) 𝗮𝗱 𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗶 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗡𝗗 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗻𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻𝗮 𝙧𝙞𝙘𝙝𝙞𝙚𝙨𝙩𝙖 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝘂𝗱𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮.

Ragione per cui i tecnici preposti della LND non verranno a Manfredonia ad effettuare alcun collaudo; mentre noi a quanto pare siamo in attesa di un certificato che non arriverà mai, perchè mai richiesto. Io non ho ancora ben compreso il limite che c’è tra l’inganno e l’analfabetismo istituzionale a cui si è già fatto riferimento.

Mi dispiace molto di come il sindaco ha provato goffamente a farmi passare come uno sprovveduto, perchè provo sempre a prepararmi sugli argomenti che tratto in consiglio comunale, soprattutto mi dispiace per tutte le bugie che ho dovuto ascoltare in quell’aula.

𝗔 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗮𝗹𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲: 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁à 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼.

Piuttosto che inventarsi bugie, a sostegno di una tesi insostenibile, al posto suo direi alla città la verità, tutta la verità, nient’atro che la verità.

(𝘗𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘨𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘥𝘪𝘰 𝘤𝘪 𝘳𝘪𝘷𝘦𝘥𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢 𝘣𝘳𝘦𝘷𝘦 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘰 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳𝘳𝘦𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘳𝘵𝘢𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 è 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘢𝘶𝘭𝘢)

Lo rende noto il Consigliere Comunale di Manfredonia Francesco Schiavone (Progetto Popolare)