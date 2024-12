Allianz Pazienza: a Chieti match pre - natalizio con insidie e tabù

Una Cestistica in fiducia sarà di scena al PalaLeombroni di Chieti in un match pre-natalizio carico di insidie e di tabù da sfatare

GLI AVVERSARI – Non stanno passando un buon momento (1-4 nelle ultime cinque) ma hanno un timoniere quale Lino Lardo che, da buon uomo di mare, proprio nei momenti di tempesta sa tenere la barra dritta e portare la nave in acque sicure. Cosa che già gli è in parte riuscita, giacche gli abruzzesi hanno un roster piuttosto simile ai Neri ma vantano ben 16 punti in classifica.

Il playmaker Bechi è l’MVP dei suoi fino a questo punto, supportato dai lunghi Hadzic e Van Ounsem e dagli esterni Vettori e Serafini, con Tommasini a regolare le esuberanze giovanili e a dare fosforo ed esperienza dalla panchina. Maiga, Dal Sole e Sinagra chiudono la linea verde dei teatini.

I NERI – Come detto, sono in fiducia, puntano sulla “cabala dei proverbi” e non vedono l’ora di farsi e fare ai fedelissimi tifosi un regalo di Natale, sfatando una maledizione che vede la Cestistica quasi sempre perdente in quel di Chieti.

GLI ARBITRI – MARCELLI LEONARDO di ROMA (RM) e FORNARO ALESSANDRO di MENTANA (RM)

APPUNTAMENTO all’insolito orario delle 20.00 (causa altro evento in programma nella stessa struttura) presso il PalaLeombroni di Chieti con diretta streaming LNP PASS.

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica città di San Severo