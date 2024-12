Un grave incidente stradale si è verificato oggi in via Trinitapoli a Foggia, coinvolgendo due veicoli: una Ford Focus e una Volkswagen Passat.

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, prontamente soccorse dal personale del 118; al momento, le loro condizioni non sono state rese note. Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Via Trinitapoli è una strada già nota per precedenti incidenti stradali. Ad esempio, in passato si sono verificati scontri frontali che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

La sicurezza stradale in questa zona è una questione di crescente preoccupazione per i residenti e le autorità locali. Si raccomanda agli automobilisti di esercitare la massima cautela e di rispettare i limiti di velocità, specialmente in aree note per incidenti frequenti.

Le indagini sull’incidente odierno sono in corso, e ulteriori dettagli saranno comunicati non appena disponibili.

