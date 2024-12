La "Run For" di maggio 2025 sarà Campionato Italiano Master di Corsa su Strada

Soddisfazione per gli appassionati di runner foggiani, la terza edizione della gara “Run For Foggia” programmata per il 18 maggio 2025 sarà ufficialmente Campionato Italiano Master di Corsa su Strada 10 km della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

L’ANNUNCIO. La notizia è stata data dall’ASD Foggia Running che scrive: “E’ stata accolta la nostra candidatura. Una opportunità per la Città e per tutta la Provincia di Foggia che, siamo certi, ben figurerà. Grazie al presidente nazionale Fidal Stefano Mei, al consigliere nazionale Fidal Domenico Di Molfetta e al presidente Fidal Puglia Eusebio Haliti per la fiducia. Onoreremo al meglio l’impegno”.

www.runfor.run. RUN FOR CHRISTMAS. Intanto l’associazione propone un appuntamento per brindare al Natale correndo e camminando. Il 24 dicembre 2024 al Parco Campi Diomedei alle ore 8.00 ci sarà la “Run for Christmas 2024”, allenamento collettivo organizzato da Foggia Running. Per info e iscrizioni gratuite si può andate su www.foggiarunning.it

