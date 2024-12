A pochi giorni dalla storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia di Serie D, il Martina di Massimo Pizzulli si prepara ad affrontare il Manfredonia, con l’obiettivo di allungare la striscia di vittorie consecutive. L’entusiasmo è alto, ma il tecnico degli itriani avverte: “Non siamo sazi”.

Nel corso della conferenza stampa pre-partita, Pizzulli ha analizzato il momento della squadra: “Veniamo da due gare molto intense, sia fisicamente che mentalmente. Affrontare squadre del calibro di Andria e Enna in pochi giorni non è stato semplice, ma abbiamo ottenuto il massimo. Agganciare l’Andria in campionato e superare il turno in Coppa era il nostro obiettivo, e siamo soddisfatti. Tuttavia, non possiamo permetterci cali di concentrazione. Abbiamo lavorato bene e siamo pronti per affrontare il Manfredonia. Questa squadra ha sorpreso tutti, anche noi stessi. Vogliamo concludere al meglio questo straordinario percorso di fine anno”.

L’attenzione si sposta poi sugli avversari: “Il Manfredonia è una squadra ostica, che ha dimostrato carattere. La partita contro il Brindisi, giocata in 9 per oltre 70 minuti a causa di due espulsioni, è stata condizionata da episodi. Tuttavia, il 3-0 inflitto alla Palmese dimostra il loro valore. Con il nuovo allenatore hanno raccolto risultati altalenanti, ma in casa sono temibili, sostenuti da un pubblico caldo. Ci rispettano e ci temono, quindi daranno tutto per fermarci”.

In termini di formazione, Pizzulli si affida al gruppo: “Abbiamo una rosa composta da 21 titolari, e i ragazzi lo hanno dimostrato. In Coppa siamo riusciti a far rifiatare alcuni giocatori, e questo ci consente di affrontare il Manfredonia con energie fresche. L’unica assenza pesante è quella di La Monica, il nostro attaccante più prolifico. Non è la prima volta che manca, e il nostro assetto tattico non cambierà. Sono certo che chi scenderà in campo darà il massimo per ottenere un altro risultato importante”. Lo riporta tuttocalciopuglia.com

17ª GIORNATA 22.12.2024

Costa d’Amalfi-Angri

F. Andria-Palmese

Francavilla in S.-Brindisi

Nardò-Fasano

Ischia-Casarano

Manfredonia-Martina

Gravina-Real Acerrana

Nocerina-Matera

Ugento-Virtus Francavilla

CLASSIFICA

Nocerina 33

Fidelis Andria 31

Martina 31

Virtus Francavilla 31

Casarano 31

Matera 30

Ischia 24

Gravina 24

Nardò 23

Palmese 23

Real Acerrana 19

Fasano 17

Angri 13

Ugento 13

Manfredonia 12

Francavilla 11

Costa d’Amalfi 9

Brindisi 2