Le previsioni meteorologiche per la provincia di Foggia e il Gargano, dal 22 al 31 dicembre 2024, indicano condizioni variabili, con temperature tipiche del periodo invernale e possibili precipitazioni.

Durante questo periodo, si prevedono condizioni meteorologiche variabili, con alternanza di giornate soleggiate e nuvolose, accompagnate da possibili precipitazioni, soprattutto nella zona del Gargano. Le temperature saranno in linea con le medie stagionali, con minime che potrebbero scendere fino a 3°C e massime che potranno raggiungere i 14°C. È consigliabile prestare attenzione agli avvisi di allerta meteo, in particolare per i venti forti previsti nella giornata del 23 dicembre.

Raccomandazioni

Si consiglia di consultare regolarmente gli aggiornamenti meteorologici, poiché le condizioni possono subire variazioni. In caso di allerte per vento o precipitazioni, è opportuno adottare le precauzioni necessarie, soprattutto durante gli spostamenti. Per chi ha in programma attività all’aperto, è consigliabile verificare le previsioni specifiche per la località di interesse e prepararsi adeguatamente alle condizioni atmosferiche previste.

Per informazioni più dettagliate e aggiornamenti in tempo reale, si raccomanda di consultare i servizi meteorologici locali e nazionali.