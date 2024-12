Pranzo di Natale di Sant’Egidio a Foggia, una catena di solidarietà unisce la città.Il vescovo Ferretti a tavola con le persone fragili

I volontari impegnati in una nuova azione di solidarietà per capodanno: il 31 dicembre sera, pasti caldi saranno donati a chi vive in strada. Serve l’aiuto di tutti.

Fervono i preparativi per il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio di Foggia, un appuntamento che quest’anno vedrà per la prima volta l’organizzazione di un momento di condivisione speciale per le persone fragili, gli anziani soli e i migranti. L’evento si terrà il 25 dicembre nella Chiesa di San Giovanni di Dio in Via Arpi, riaperta poche settimane fa con la funzione di cappella universitaria.

A rendere ancora più significativa questa giornata sarà la presenza del vescovo dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, Mons. Giorgio Ferretti, che parteciperà al pranzo assieme agli ospiti e ai volontari.

L’iniziativa si ispira a una tradizione nata nel 1982, quando la Comunità di Sant’Egidio organizzò il primo pranzo di Natale nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Da una piccola tavola imbandita per appena venti persone — tra senzatetto e anziani soli — la solidarietà si è diffusa nel mondo, coinvolgendo nel 2023 oltre 240mila persone in più di 70 Paesi.

A Foggia, la Chiesa di San Giovanni di Dio aprirà le sue porte a partire da mezzogiorno, accogliendo con calore persone senza dimora, anziani e migranti, che durante l’anno sono già seguiti e sostenuti dalla Comunità. Non sarà solo un pasto, ma una vera e propria festa di famiglia.

E l’impegno della Comunità di Sant’Egidio non si ferma a Natale. Il 31 dicembre, i volontari saranno impegnati in una nuova azione di solidarietà. Dopo un momento di preghiera nella Chiesa di San Giovanni di Dio, saranno distribuiti pasti caldi nelle strade della città ai senzatetto e alle persone fragili.

“Nessuno deve sentirsi solo” è il messaggio degli organizzatori. Attraverso la condivisione di un pasto caldo e di piccoli gesti di solidarietà, si vuole portare speranza e calore umano a chi è solo.

È possibile partecipare attivamente a questa importante iniziativa con ogni forma di supporto. Saranno particolarmente graditi i contributi dei ristoratori disponibili a donare pasti caldi; sarà possibile contribuire anche con donazioni e partecipando come volontari per la preparazione e distribuzione dei pasti. Ogni aiuto sarà prezioso.

Per ulteriori informazioni e per aderire alle iniziative, è possibile contattare la Comunità di Sant’Egidio di Foggia ai seguenti recapiti: Franca: 340.3090199; Fernando: 388.4257270; santegidiofoggia@gmail.com.