Una Cartolina da Manfredonia: Il Natale si Vive dall’Alto!

Domenica 22 dicembre 2024, Largo Diomede a Manfredonia si trasformerà in uno scenario magico e suggestivo grazie all’iniziativa “Una Cartolina da Manfredonia”. Nell’ambito del Mercatino solidale natalizio, un evento speciale animerà il cuore della città.

Dalle ore 12:20 alle 12:40, il cielo sopra Largo Diomede sarà il palcoscenico di un momento unico: il drone del fotografo Matteo Nuzziello si solleverà in volo per catturare l’essenza del Natale a Manfredonia. Un breve video immortalerà la gioia e la bellezza del mercatino e della comunità, mentre i fotogrammi più belli saranno scelti per creare delle speciali cartoline d’augurio.

Queste cartoline diventeranno il nostro modo di augurare buone feste a tutti e di invitare amici, parenti e visitatori a venire a trovarci durante le festività. Manfredonia, con la sua storia millenaria, i suoi paesaggi incantevoli e l’ospitalità autentica, si conferma come una destinazione imperdibile per il Natale 2024.

Cosa portare?

Un cappellino da Babbo Natale e il vostro sorriso più bello!

Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo momento di festa e per contribuire a creare ricordi che dureranno nel tempo.

Insieme si può fare tanto.

Buon Natale da Manfredonia!