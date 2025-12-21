«Buonasera a tutti. Dateci i soldi e state calmi». Rapina armata nel market a Cerignola

Edizione n° 5922

BALLON D'ESSAI

MICHELE SALVATORE // Padre Pio, quando il “caso” esplose sui giornali: il miracolo, il passaparola e la prima pagina che cambiò tutto
21 Dicembre 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

AGGRESSORI // Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito
21 Dicembre 2025 - ore  12:04

«Buonasera a tutti. Dateci i soldi e state calmi», si sente chiaramente nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza

Michele Solatia
21 Dicembre 2025
CERIGNOLA – Attimi di puro terrore ieri sera in un supermercato di via Corsica, a pochi passi dal centro cittadino. Erano da poco passate le 19 quando due uomini, con il volto coperto da passamontagna e armati di un cacciavite, hanno fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale affollata da clienti intenti a fare la spesa.

I rapinatori, con passo deciso, si sono diretti verso le casse intimando al personale di consegnare l’incasso: «Buonasera a tutti. Dateci i soldi e state calmi», si sente chiaramente nelle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, diventate virali in poche ore. Nel video i due uomini appaiono determinati, agiscono in pochi secondi e si impossessano del denaro contenuto nelle casse. L’entità del bottino è ancora in corso di quantificazione.

Alla vista dei malviventi, clienti e dipendenti si sono immediatamente allontanati, rifugiandosi verso le uscite e chiedendo aiuto. Nonostante la tensione e il panico, nessuno è rimasto ferito.

Dopo la rapida fuga dei due rapinatori, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno acquisito le immagini delle telecamere e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno esaminando frame per frame il video nella speranza di individuare dettagli utili alla loro cattura.

Un episodio che riaccende il tema della sicurezza in città e che, ancora una volta, mette in allarme residenti e commercianti della zona.

Lo riporta il Quotidiano di Puglia.

LASCIA UN COMMENTO