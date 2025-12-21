Riceviamo e pubblichiamo, a cura del sig. Luigi Massa – 21 dicembre 2025

Spettabili rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e FIALS

(talvolta sarebbe opportuno non nascondersi dietro sigle e firmare le missive con nome e cognome),

partendo dal presupposto che la casella di posta elettronica istituzionale/aziendale non dovrebbe essere utilizzata per questo tipo di corrispondenza (lascio le dovute valutazioni all’Ufficio Privacy), prendo atto che la mia lettera non sia stata pienamente compresa.

Me lo aspettavo. E lo dimostra il tono di alcuni commenti che qualcuno ha avuto la bontà di mostrarmi. È anche per questo che ritengo di aver fatto una scelta oculata evitando i social network, dove spesso pressapochismo, superficialità e atteggiamenti “fulminati” la fanno da padrone.

Personalmente, penso – come recita un detto napoletano – che “’o primmo gallo ca canta ha fatto ll’uovo”. Anche se, per contro, vale pure l’altro adagio: “è meglio tacere e sembrare stupidi piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio”. Sono fermamente convinto che chi non si sia sentito rappresentato dalle mie parole abbia scelto il silenzio, mentre chi ha compreso il senso del mio intervento mi ha espresso sostegno morale. E, sinceramente, non mi aspettavo così tanti riscontri positivi, tutti accomunati da un messaggio chiaro: “era ora che qualcuno parlasse apertamente”.

Noto, invece, come sia stato estrapolato un solo argomento tra i molti da me sollevati. Colgo l’occasione per invitarvi a discuterne di persona e non con modalità fredde e formali, anche perché è molto semplice individuare il mio luogo di lavoro. Forse gli altri temi non sono stati affrontati perché scomodi o imbarazzanti?

Dopo 35 anni di servizio a Casa Sollievo, credo di non aver bisogno di lezioni di morale da nessuno. Non a caso mi sono guadagnato, nel tempo, appellativi come “personaggio scomodo” o “cane rabbioso”: basterebbe informarsi in ospedale per sapere come vengo definito e, soprattutto, come la penso. Allo stesso modo, non necessito di suggerimenti su come utilizzare canali di whistleblowing o procedure previste da decreti legislativi di qualsivoglia natura.

Non ho mai avuto l’abitudine di voltarmi dall’altra parte. In passato ho effettuato tutte le segnalazioni dovute agli organi competenti, ai superiori diretti e indiretti, lasciando alle diverse amministrazioni succedutesi nel tempo il compito di intervenire. La dignità e l’onorabilità dei colleghi che lavorano in modo serio e corretto non hanno bisogno di essere difese né da me né dalle vostre rappresentanze.

Si potrebbe discutere, semmai, sui tempi di risposta. Non avendo potere né titolo per intervenire direttamente, ho potuto solo attendere che la burocrazia facesse il suo corso. Porto un esempio concreto: una mia segnalazione effettuata vent’anni fa sulla precarietà e sui rischi per la salute del mio ambiente di lavoro – inviata all’amministrazione e ai rappresentanti per la sicurezza – è stata presa in carico e risolta solo quest’anno.

Alla luce di quanto esposto, vi invito a rileggere con maggiore attenzione e senso critico la mia lettera. Il suo unico obiettivo non era puntare il dito contro qualcuno, ma risvegliare le coscienze. E, modestamente parlando, credo che l’obiettivo sia stato raggiunto, nel bene o nel male.

Sono io, dunque, a invitarvi a non erigervi a unici depositari della verità. La vera verità – mi si perdoni la forzatura – è spesso scomoda e non sempre si ha il coraggio di affermarla, soprattutto quando fa male.

Vi consiglio, sinceramente, di abbandonare i toni velatamente minacciosi utilizzati nella vostra segnalazione informativa: sono inutili, mi scivolano addosso e rafforzano la scelta, fatta anni fa, di non farmi più rappresentare da chi non ha preso le distanze da spettacoli indecorosi e da forme di violenza verbale, ma anzi le fomenta compiacendosene. Combattere una battaglia in modo costruttivo è ben altra cosa: Luciano Lama, o se preferite Sergio Cofferati, insegnano.

Avrei potuto nascondermi dietro l’anonimato, ma ho preferito metterci la faccia. Non ho l’abitudine di voltarmi dall’altra parte e nutro un disperato bisogno di serietà e professionalità verso la nostra Casa. Serietà e professionalità che, quando esistono davvero, non hanno bisogno di essere difese da chi si autoproclama “paladino della giustizia”.

Invito la Direzione generale e la Direzione amministrativa, messe in conoscenza, ad accertare quanto da me affermato. Resto a completa disposizione per eventuali approfondimenti.

Un augurio per le prossime festività e un sincero invito a tutti: ad maiora.

Distinti saluti, Luigi Massa.

.