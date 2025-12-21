Il Manfredonia supera l’Acerrana 1-0 al Miramare e sale al 9° posto in classifica - fonte dai social

Il Manfredonia conquista una vittoria preziosa superando 1-0 l’Acerrana allo stadio Miramare, al termine di una gara combattuta e ben interpretata dai biancazzurri.

Il match si decide nel primo tempo, quando il Manfredonia trova la rete del vantaggio che risulterà poi decisiva. La squadra sipontina gestisce con ordine il resto dell’incontro, mostrando compattezza difensiva e grande attenzione nei momenti chiave, riuscendo a contenere i tentativi di reazione degli ospiti.

Con questo successo il Manfredonia centra il terzo risultato utile consecutivo, confermando un momento di crescita sotto il profilo del gioco e della solidità. In classifica i biancazzurri salgono a 23 punti, portandosi al 9° posto e avvicinandosi sensibilmente alla zona playoff, ora distante quattro lunghezze.

Un risultato che rafforza fiducia e morale, premiando il lavoro del gruppo e dello staff tecnico. La strada è ancora lunga, ma la continuità ritrovata consente al Manfredonia di guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni di campionato.