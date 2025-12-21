Edizione n° 5922

BALLON D'ESSAI

MICHELE SALVATORE // Padre Pio, quando il “caso” esplose sui giornali: il miracolo, il passaparola e la prima pagina che cambiò tutto
21 Dicembre 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

AGGRESSORI // Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito
21 Dicembre 2025 - ore  12:04

Home // Manfredonia // Il Manfredonia supera l’Acerrana 1-0 al Miramare e sale al 9° posto in classifica

SERIE D Il Manfredonia supera l’Acerrana 1-0 al Miramare e sale al 9° posto in classifica

In classifica i biancazzurri salgono a 23 punti, portandosi al 9° posto e avvicinandosi sensibilmente alla zona playoff

Il Manfredonia supera l’Acerrana 1-0 al Miramare e sale al 9° posto in classifica

Il Manfredonia supera l’Acerrana 1-0 al Miramare e sale al 9° posto in classifica - fonte dai social

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Dicembre 2025
Manfredonia // Sport //

Il Manfredonia conquista una vittoria preziosa superando 1-0 l’Acerrana allo stadio Miramare, al termine di una gara combattuta e ben interpretata dai biancazzurri.

Il match si decide nel primo tempo, quando il Manfredonia trova la rete del vantaggio che risulterà poi decisiva. La squadra sipontina gestisce con ordine il resto dell’incontro, mostrando compattezza difensiva e grande attenzione nei momenti chiave, riuscendo a contenere i tentativi di reazione degli ospiti.

Con questo successo il Manfredonia centra il terzo risultato utile consecutivo, confermando un momento di crescita sotto il profilo del gioco e della solidità. In classifica i biancazzurri salgono a 23 punti, portandosi al 9° posto e avvicinandosi sensibilmente alla zona playoff, ora distante quattro lunghezze.

Un risultato che rafforza fiducia e morale, premiando il lavoro del gruppo e dello staff tecnico. La strada è ancora lunga, ma la continuità ritrovata consente al Manfredonia di guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni di campionato.

2 commenti su "Il Manfredonia supera l’Acerrana 1-0 al Miramare e sale al 9° posto in classifica"

  1. Ancora con questa cavolata che costa ai cittadini di Manfredonia parecchi euro e impiego di forze pubbliche per fare il servizio di ordine. Ma nessuno indaga !!!
    Le società devono lavarsi loro questi oneri .
    E COMUNQUE VIA LO STADIO DAL CENTRO CITTÀ, CREA PERICOLO, BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE A DANNO DEI RESIDENTI.

