Per la rubrica “Lego ergo sum”, Salvatore Clemente intervista a Gaetano (Nino) La Forgia autore del romanzo drammatico “È solo un cambiamento”.

Il libro, sottotitolato “Una storia che merita di essere raccontata”, trae origine dall’incontro fortuito con una signora di 92 anni, la cui narrazione orale ha ispirato l’autore a trasformare quel ricordo in un romanzo che ci fa immergere nella Manfredonia del secondo dopoguerra, tra il 1948 e il 1951. Una città racchiusa entro le antiche mura e animata da un’economia poverissima basata sul pescato del giorno e sul lavoro dei braccianti agricoli.

La Forgia descrive un’epoca in cui l’amore seguiva regole rigide: non tutte le coppie si formavano liberamente a seguito di un colpo di fulmine o di un innamoramento spontaneo. A volte i matrimoni erano dettati da accordi familiari. Inoltre, l’iniziale frequentazione richiedeva la presenza della “coda”, una parente che vigilasse sulla coppia per evitare le maldicenze della gente.

Nelle pagine di copertina l’autore dedica un tributo alla zia Angela, una donna di cultura che non è riuscita a realizzare il suo sogno che era scrivere un romanzo epico perché colpita in età non avanzata dalla “ladra della memoria”, l’Alzheimer. Questa stessa ombra minaccia oggi Nino, che con estremo coraggio ha condiviso in rubrica la sua battaglia contro la depressione e le conseguenze di un’ischemia che dal 2019 ha cambiato la sua vita.

Per La Forgia, la scrittura è diventata una terapia e un lascito, iniziato con il precedente libro “Sara ti racconto il nonno” che racconta ai suoi posteri la propria storia e le proprie radici. Scrivere questo nuovo romanzo è stato per l’autore un percorso catartico, capace di farlo emozionare con la speranza di suscitare lo stesso effetto in chi lo leggerà.

Il romanzo é acquistabile presso il negozio “La Rosa”, il Mondadori BookStore di Manfredonia e su Amazon.

