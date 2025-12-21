“La Notte dello Sport” accende il Natale a Manfredonia: musica, danza, street food e spettacolo in piazza

Lo sport incontra il Natale e trasforma la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto. È questo lo spirito de “La Notte dello Sport – Natale 2025”, l’evento in programma lunedì 22 dicembre, a partire dalle ore 18.00, in piazza Papa Giovanni XXIII, pensato per unire movimento, intrattenimento e convivialità nel cuore delle festività.

Una serata che celebra lo sport non solo come competizione, ma come linguaggio universale di aggregazione e condivisione. Protagoniste saranno le scuole di ballo, le associazioni sportive e il gruppo The Cage, che animeranno la piazza con esibizioni, performance e momenti di spettacolo, coinvolgendo il pubblico di tutte le età in un clima di festa e partecipazione.

Accanto allo sport, spazio anche ai sapori del territorio grazie alla presenza dello street food e degli artisti di strada, che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più viva e suggestiva. Tra le proposte gastronomiche spiccano le eccellenze locali:

Calice Rosa con il panino con polpetta al sugo della nonna, parmigiano e basilico;

Bottega Signorini con focaccia e mortazza;

Moody al Campanile con cartellata salata con stracciatella, capocollo e mosto cotto e cartellata dolce con miele e nocciole;

71043 con la degustazione di crostata agli agrumi di Vico Gargano, presidio Slow Food, accompagnata da un bicchierino di liquore artigianale Essenza Garganica.

“La Notte dello Sport” si inserisce nel calendario degli appuntamenti natalizi come un evento capace di valorizzare il tessuto associativo e sportivo locale, offrendo al tempo stesso un’occasione di incontro e socialità. Una piazza che si accende di luci, musica e sorrisi, per vivere il Natale in modo dinamico e condiviso.

Un appuntamento pensato per famiglie, giovani e appassionati, che promette di trasformare una serata di dicembre in una vera festa collettiva, dove lo sport diventa protagonista del Natale.