Maxi sequestro di 2 milioni di capi di abbigliamento contraffatti in 3 mega-depositi

"POSSIBILI PROVENTI PER 15M" Maxi sequestro di 2 milioni di capi di abbigliamento contraffatti in 3 mega-depositi

Secondo una stima preliminare, se la merce fosse stata immessa sul mercato avrebbe potuto generare proventi illeciti superiori ai 15 milioni di euro.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Dicembre 2025
Prima pagina //

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla contraffazione da parte della Guardia di Finanza, che ha portato a un eccezionale sequestro di circa due milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti, pronti a essere immessi sul mercato in vista delle festività natalizie.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri del I e del II Gruppo, al termine di un’articolata attività info-investigativa avviata grazie a mirati controlli sul territorio, al monitoraggio dei social network e all’analisi delle informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo. Le indagini hanno consentito di individuare tre mega-depositi, risultati nella disponibilità di un soggetto di origine senegalese.

All’interno dei magazzini sono stati rinvenuti oltre 4.000 scatoloni contenenti capi e accessori recanti marchi contraffatti riconducibili a più di 60 noti brand del lusso, del settore casual e sportivo. Tra questi figurano marchi come Louis Vuitton, Prada, Hermes, Gucci, Chanel, Moncler, Tommy Hilfiger, Adidas, Nike e Puma.

L’attività di inventariazione, resa complessa dall’ingente quantità di merce stipata in locali di oltre 600 metri quadrati complessivi, ha richiesto diversi giorni. Nel corso delle operazioni è emerso anche l’elevato livello di sofisticazione della contraffazione: molti prodotti erano accuratamente confezionati e dotati di etichette con Qrcode che rimandavano ai siti ufficiali delle case produttrici, nel tentativo di ingannare ulteriormente i consumatori.

Secondo una stima preliminare, se la merce fosse stata immessa sul mercato avrebbe potuto generare proventi illeciti superiori ai 15 milioni di euro.

Il conduttore dei depositi e altri due soggetti presenti nei locali al momento delle perquisizioni sono stati denunciati a piede libero all’Autorità giudiziaria per i reati di introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione.

Sono attualmente in corso le attività peritali da parte degli studi e delle agenzie che tutelano i marchi coinvolti. Parallelamente, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, proseguono gli approfondimenti investigativi finalizzati alla completa ricostruzione della cosiddetta “filiera del falso”, con l’obiettivo di individuare i canali di approvvigionamento e le successive fasi di commercializzazione.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio messo in campo dalla Guardia di Finanza per contrastare i fenomeni di contraffazione, tutelare la leale concorrenza e proteggere i consumatori, spesso ignari dei rischi economici e sanitari connessi all’acquisto di prodotti non autentici.

Si precisa che le indagini sono state svolte dalla polizia giudiziaria e che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità delle persone sottoposte a indagine sarà accertata in via definitiva solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna.

1 commenti su "Maxi sequestro di 2 milioni di capi di abbigliamento contraffatti in 3 mega-depositi"

  1. Chi commercia in contante, vende ed acquista in contante e quasi tutto a nero.
    Non a caso il denaro è detto essere la cacca del diavolo…. in quanto genera molto più facilmente il malaffare in tutto e per tutto. Chi si ostina ad accettare i pagamenti elettronici, anche se obbligato a tenere il POS… dice sarcasticamente: “Non pos” e fà gli affari suoi…

Lascia un commento

LASCIA UN COMMENTO