Nature Restoration Law, l'Italia in ritardo sull'attuazione: le associazioni chiedono un cambio di passo

RNL Nature Restoration Law, l’Italia in ritardo sull’attuazione: le associazioni chiedono un cambio di passo

Regolamento europeo pensato per fermare il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità

Enzo Cripezzi, Lipu Foggia in località Santo Spiriticchio (ph: benedetto monaco)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

L’Italia è ancora in forte ritardo nell’attuazione della Nature Restoration Law, il regolamento europeo pensato per fermare il degrado degli ecosistemi e la perdita di biodiversità. È quanto emerge dal report di medio termine pubblicato dal coordinamento delle associazioni europee #RestoreNature, a cui hanno contribuito per l’Italia Lipu, Pro Natura e WWF Italia.

Il documento valuta lo stato di avanzamento dei Piani Nazionali di Ripristino in 23 Paesi membri a oltre un anno dall’entrata in vigore della legge (ottobre 2025). L’analisi prende in considerazione quattro criteri fondamentali: base scientifica, ambizione, inclusività ed empowerment, ovvero il sostegno politico, il coordinamento e le risorse disponibili.

Il quadro europeo appare disomogeneo: se da un lato alcuni Stati sono già all’avanguardia con piani tempestivi e credibili, dall’altro il livello complessivo di implementazione resta insufficiente per raggiungere gli obiettivi vincolanti fissati dalla normativa.

In questo contesto, l’Italia figura tra i fanalini di coda. Al momento della raccolta dei dati, il nostro Paese era ancora impegnato nella definizione della governance del Piano nazionale. Secondo le associazioni ambientaliste, solo negli ultimi mesi si registrano timidi segnali di miglioramento, come l’apertura di una pagina dedicata alla Nature Restoration Law sul sito del Ministero dell’Ambiente e l’annuncio di una prossima consultazione degli stakeholder.

Nonostante l’avvio di tavoli tecnici e il coinvolgimento scientifico di Ispra, il ritardo resta grave e difficilmente giustificabile: alla scadenza di settembre 2026 manca meno di un anno per presentare alla Commissione europea la bozza del Piano nazionale.

Per Lipu, Pro Natura e WWF Italia, un Piano di Ripristino ambizioso, scientificamente solido e costruito con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, economici e sociali potrebbe rappresentare una svolta strategica per il Paese. Non solo per la tutela della biodiversità, ma anche per la sicurezza del territorio, la riduzione del rischio idrogeologico e l’aumento della resilienza agli eventi climatici estremi, come siccità e alluvioni.

«Investire nel ripristino degli ecosistemi significa proteggere i cittadini e costruire un modello di sviluppo più sicuro e sostenibile», sottolineano le associazioni, che chiedono un maggiore sostegno politico e un rafforzamento della consapevolezza dell’opinione pubblica.

Fondamentale, infine, il ruolo della Commissione europea, chiamata a vigilare sull’attuazione della legge e a garantire risorse adeguate agli Stati membri, anche attraverso stanziamenti mirati nel prossimo bilancio dell’Unione.

«La legge sul ripristino della natura offre all’Europa una via d’uscita dal collasso degli ecosistemi e dagli effetti dei cambiamenti climatici – concludono le associazioni –. Un’attuazione debole non è un’opzione».

LASCIA UN COMMENTO