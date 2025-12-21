La Serie B è, per sua natura, un continuo up and down. E anche questa volta, guardando alla carta d’identità degli avversari, la gara contro Andrea Costa Imola ha confermato tutte le difficoltà di un campionato complesso, equilibrato e mai scontato. Al PalaFalcone finisce 78-97 per gli emiliani, al termine di una sfida che San Severo non è mai riuscita davvero a rimettere in equilibrio.

Imola, forte anche degli ex Moffa e Abati Touré (con Gatto ancora ai box), arrivava in Capitanata con lo stesso bottino di punti in classifica dei gialloneri e un ruolino di marcia speculare. Solo pochi giorni fa aveva segnato 86 punti a Fabriano, subendone appena 69, e anche a San Severo ha confermato tutto il proprio valore.

C’è però una differenza sostanziale tra le due squadre: Imola è stata costruita per vivere una stagione relativamente tranquilla, magari con l’ambizione di qualcosa in più della semplice salvezza; San Severo, invece, ha dichiarato fin dall’inizio un obiettivo prudente e realistico. In questa occasione, i Neri non sono riusciti a dare continuità alle brillanti prestazioni casalinghe mostrate in precedenza.

A risultare decisivi sono stati soprattutto i primi venti minuti di gioco: Imola ha chiuso l’intervallo lungo avanti 38-57, mettendo a referto ben 57 punti contro i 38 dei padroni di casa. Un divario importante, maturato soprattutto nella prima metà di gara, che ha reso la rimonta una strada decisamente in salita. Nel prosieguo del match, il tentativo di reazione giallonero, generoso e volenteroso, non è bastato. Gli ospiti hanno continuato a dominare sotto il ferro, imponendosi anche a rimbalzo e gestendo senza affanni il vantaggio.

Vale comunque la pena fermarsi un attimo e guardare i numeri, non per sterile esaltazione ma per dare il giusto peso al cammino compiuto: la Cestistica San Severo ha disputato 17 partite, con 9 vittorie e 8 sconfitte. Un ruolino di marcia che, ad oggi, pochi avrebbero pronosticato, soprattutto considerando il contesto e gli obiettivi dichiarati a inizio stagione.

Chiudere prima delle festività con una vittoria sarebbe stato il massimo, ma bisogna fare i conti anche con la determinazione degli avversari: non si gioca mai da soli. Il bicchiere, questa sera, resta comunque mezzo pieno. Anzi, lo è davvero. Buon Natale, San Severo. L’appuntamento è tra una settimana, con l’auspicio di salutare il nuovo anno con due punti in più in classifica.

DAL PARQUET

Coach Bernardi parte con Bandini, Mobio, Morelli, Bugatti e Gherardini; Imola risponde con Kupstas, Chessari, Gozo, Raucci e Thioune. L’avvio è favorevole agli ospiti, che colpiscono subito con Thioune e Gozo. San Severo reagisce con carattere, trovando buone soluzioni dall’arco, soprattutto con Bugatti, ma Imola alza progressivamente il ritmo.

L’ingresso di Moffa dalla panchina cambia l’inerzia: l’ex giallonero orchestra con lucidità l’attacco, segna, serve assist e capitalizza anche dalla lunetta. Il primo quarto si chiude sul 27-30, ma nel secondo periodo Imola accelera ulteriormente, sfruttando contropiede e rimbalzi offensivi. Il break è pesante e all’intervallo lungo il tabellone segna 38-57.

Nel terzo quarto San Severo prova a rientrare con due triple di Mobio, ma la risposta di Kupstas e Thioune è immediata. La differenza si allarga nuovamente e, nonostante qualche lampo individuale, Imola mantiene il controllo fino al 58-77 di fine terza frazione.

Nell’ultimo periodo i gialloneri provano ancora a reagire, ma gli ospiti chiudono definitivamente i conti con le triple di Moffa e Kupstas. Alla sirena finale il verdetto è chiaro: 78-97, vittoria netta e meritata per Imola.

IN AGENDA

Vacanze natalizie solo per rifiatare. Qualche giorno di pausa e poi subito di nuovo al lavoro: domenica 28, palla a due alle ore 18, al PalaFalcone arriva la LUISS Roma, per una sfida dal sapore speciale. Contro l’altra romana, all’andata, è andata molto bene. Con la speranza, neanche troppo nascosta, di poter bissare.

Foto: Antonio Giammetta

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo