"Per noi, è Natale tutti i giorni alla mensa del SS Redentore": a Manfredonia una porta aperta 365 giorni l’anno

MANFREDONIA – Per molti il Natale è una data sul calendario, un giorno di festa che arriva e passa.

Per la mensa della Parrocchia Santissimo Redentore di Manfredonia, invece, il Natale è un’idea concreta: si traduce in una porta che si apre ogni giorno, in un piatto caldo, in una parola gentile e in una presenza che prova a colmare solitudini che non conoscono ricorrenze.

È questo il senso più profondo dell’esperienza raccontata dalla responsabile Elisabetta Pastore, insieme alle volontarie Pina e Gaetana, durante un incontro con StatoQuotidiano. «Il significato del Natale qui – spiega Pastore – posso dire che è Natale tutti i giorni. Non è solo il 25 dicembre: per noi è Natale perché questa porta viene aperta tutti i giorni, 365 giorni».

Una frase semplice, che però racchiude una visione: quella di un servizio continuo, senza la distinzione tra “tempi forti” e giorni ordinari, perché il bisogno non va in ferie e la povertà – materiale o relazionale – non rispetta le festività.

Nel racconto delle volontarie emerge una quotidianità fatta di ascolto e di relazioni, oltre che di cucina e distribuzione dei pasti. Non è soltanto l’assistenza a definire l’identità della mensa del SS Redentore, ma l’idea di comunità che si costruisce attorno alle persone accolte. «Il dono più importante, oltre al cibo, è che gli diamo una mano in tutto – racconta Pastore – e poi, oltre loro ci danno tanto a noi. Noi per loro siamo la loro famiglia». È un rovesciamento di prospettiva: non un rapporto a senso unico, ma un incontro che cambia entrambe le parti.

In questo contesto, le parole contano. E non a caso, dentro la mensa, chi arriva non viene definito “povero”. «Noi li chiamiamo gli ospiti, non li chiamiamo poveri», sottolinea Pastore. È una scelta linguistica che diventa scelta culturale: riconoscere dignità, mettere al centro la persona e non la condizione. Perché chi varca quella soglia porta spesso con sé una storia complessa, fatta di fragilità, di rotture familiari, di malattie, perdita del lavoro o semplicemente di isolamento.

Tra le testimonianze raccolte, colpisce quella di Pina, che lega la sua presenza al volontariato a un’esperienza personale: «Ho combattuto con la malattia e allora, visto che sto bene, ho promesso che… sto qua». Un voto trasformato in servizio: la gratitudine che diventa impegno, il “sono guarita” che si fa “resto”. Pina, che ogni giorno cucina, racconta il senso del suo lavoro con parole nette e senza retorica: «Lo facciamo con il cuore. L’importante è che loro apprezzino quello che facciamo». In una frase c’è tutto: dedizione, umiltà, e il bisogno umano – reciproco – di sentirsi riconosciuti.

Il Natale, in fondo, è anche questo: rimettere al centro l’altro. Per chi si sente solo, la mensa del SS Redentore è un invito a varcare quella porta e a non restare invisibile. «A chi si sente solo – dice Pastore – dico di venire a stare in compagnia con noi… soprattutto con loro, con gli ospiti». Non è un messaggio consolatorio, ma una proposta concreta: sedersi accanto a qualcuno, condividere un momento, scoprire che la solitudine non si combatte soltanto con i beni materiali ma con la relazione.

Anche Gaetana ribadisce l’idea di accoglienza continua: le porte sono aperte, chi ha bisogno può entrare. È l’immagine più potente che resta di questa storia: una mensa che non è soltanto un luogo di distribuzione, ma uno spazio di umanità in cui la fragilità non è un’etichetta e la dignità non è un premio da meritare.

A Manfredonia, al SS Redentore, il Natale non è una scenografia. È un gesto ripetuto, ogni giorno, che diventa comunità. E in un tempo in cui la povertà spesso è anche solitudine, quella porta aperta 365 giorni l’anno somiglia davvero alla forma più essenziale della festa.

