Edizione n° 5922

BALLON D'ESSAI

MICHELE SALVATORE // Padre Pio, quando il “caso” esplose sui giornali: il miracolo, il passaparola e la prima pagina che cambiò tutto
21 Dicembre 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

AGGRESSORI // Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito
21 Dicembre 2025 - ore  12:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // “Per noi, è Natale tutti i giorni alla mensa del SS Redentore”: a Manfredonia una porta aperta 365 giorni l’anno (VIDEO)

"CUORE MANFREDONIA" “Per noi, è Natale tutti i giorni alla mensa del SS Redentore”: a Manfredonia una porta aperta 365 giorni l’anno (VIDEO)

Il Natale, in fondo, è anche questo: rimettere al centro l’altro. Per chi si sente solo, la mensa del SS Redentore è un invito a varcare quella porta e a non restare invisibile.

"Per noi, è Natale tutti i giorni alla mensa del SS Redentore": a Manfredonia una porta aperta 365 giorni l’anno

"Per noi, è Natale tutti i giorni alla mensa del SS Redentore": a Manfredonia una porta aperta 365 giorni l’anno

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Per molti il Natale è una data sul calendario, un giorno di festa che arriva e passa.

Per la mensa della Parrocchia Santissimo Redentore di Manfredonia, invece, il Natale è un’idea concreta: si traduce in una porta che si apre ogni giorno, in un piatto caldo, in una parola gentile e in una presenza che prova a colmare solitudini che non conoscono ricorrenze.

È questo il senso più profondo dell’esperienza raccontata dalla responsabile Elisabetta Pastore, insieme alle volontarie Pina e Gaetana, durante un incontro con StatoQuotidiano. «Il significato del Natale qui – spiega Pastore – posso dire che è Natale tutti i giorni. Non è solo il 25 dicembre: per noi è Natale perché questa porta viene aperta tutti i giorni, 365 giorni».

Una frase semplice, che però racchiude una visione: quella di un servizio continuo, senza la distinzione tra “tempi forti” e giorni ordinari, perché il bisogno non va in ferie e la povertà – materiale o relazionale – non rispetta le festività.

Nel racconto delle volontarie emerge una quotidianità fatta di ascolto e di relazioni, oltre che di cucina e distribuzione dei pasti. Non è soltanto l’assistenza a definire l’identità della mensa del SS Redentore, ma l’idea di comunità che si costruisce attorno alle persone accolte. «Il dono più importante, oltre al cibo, è che gli diamo una mano in tutto – racconta Pastore – e poi, oltre loro ci danno tanto a noi. Noi per loro siamo la loro famiglia». È un rovesciamento di prospettiva: non un rapporto a senso unico, ma un incontro che cambia entrambe le parti.

In questo contesto, le parole contano. E non a caso, dentro la mensa, chi arriva non viene definito “povero”. «Noi li chiamiamo gli ospiti, non li chiamiamo poveri», sottolinea Pastore. È una scelta linguistica che diventa scelta culturale: riconoscere dignità, mettere al centro la persona e non la condizione. Perché chi varca quella soglia porta spesso con sé una storia complessa, fatta di fragilità, di rotture familiari, di malattie, perdita del lavoro o semplicemente di isolamento.

Tra le testimonianze raccolte, colpisce quella di Pina, che lega la sua presenza al volontariato a un’esperienza personale: «Ho combattuto con la malattia e allora, visto che sto bene, ho promesso che… sto qua». Un voto trasformato in servizio: la gratitudine che diventa impegno, il “sono guarita” che si fa “resto”. Pina, che ogni giorno cucina, racconta il senso del suo lavoro con parole nette e senza retorica: «Lo facciamo con il cuore. L’importante è che loro apprezzino quello che facciamo». In una frase c’è tutto: dedizione, umiltà, e il bisogno umano – reciproco – di sentirsi riconosciuti.

Il Natale, in fondo, è anche questo: rimettere al centro l’altro. Per chi si sente solo, la mensa del SS Redentore è un invito a varcare quella porta e a non restare invisibile. «A chi si sente solo – dice Pastore – dico di venire a stare in compagnia con noi… soprattutto con loro, con gli ospiti». Non è un messaggio consolatorio, ma una proposta concreta: sedersi accanto a qualcuno, condividere un momento, scoprire che la solitudine non si combatte soltanto con i beni materiali ma con la relazione.

Anche Gaetana ribadisce l’idea di accoglienza continua: le porte sono aperte, chi ha bisogno può entrare. È l’immagine più potente che resta di questa storia: una mensa che non è soltanto un luogo di distribuzione, ma uno spazio di umanità in cui la fragilità non è un’etichetta e la dignità non è un premio da meritare.

A Manfredonia, al SS Redentore, il Natale non è una scenografia. È un gesto ripetuto, ogni giorno, che diventa comunità. E in un tempo in cui la povertà spesso è anche solitudine, quella porta aperta 365 giorni l’anno somiglia davvero alla forma più essenziale della festa.

fotogallery sq

2 commenti su "“Per noi, è Natale tutti i giorni alla mensa del SS Redentore”: a Manfredonia una porta aperta 365 giorni l’anno (VIDEO)"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO