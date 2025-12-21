Riscontro ufficiale alla segnalazione: “Servono elementi circostanziati e canali formali”

Dopo la pubblicazione, avvenuta il 18 dicembre 2025 su Stato Quotidiano, di una lettera aperta nella quale si faceva riferimento a presunti ammanchi di beni all’interno di Casa Sollievo della Sofferenza, è arrivato un riscontro formale da parte delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e FIALS.

Nel documento, indirizzato all’autore della segnalazione, i sindacati confermano di aver preso visione con attenzione della lettera pubblica, nella quale si riferiva di essere venuti a conoscenza di episodi attribuiti a terzi, riguardanti il patrimonio aziendale della struttura sanitaria.

“Segnalazione priva, allo stato attuale, di riscontri oggettivi”

Nel riscontro si evidenzia che, pur apprezzando lo spirito di collaborazione per la tutela del patrimonio pubblico, la segnalazione risulta, allo stato attuale, priva di elementi circostanziati, come prove dirette, riscontri oggettivi o testimonianze verificabili, tali da consentire l’avvio di contestazioni disciplinari specifiche.

Le organizzazioni sindacali ricordano inoltre che, in casi di questo tipo, l’onere della prova ricade interamente sull’Azienda, la quale non può procedere ad alcuna azione punitiva basandosi esclusivamente su informazioni riferite indirettamente o su sospetti non supportati da evidenze certe.

Nel documento si sottolinea anche un aspetto giuridico rilevante: l’essere a conoscenza di episodi che avrebbero arrecato danno al patrimonio ospedaliero e non denunciarli potrebbe configurare, secondo quanto riportato, una responsabilità sotto il profilo penale, richiamando la necessità di comportamenti coerenti con la legge.

Per questo motivo, i sindacati invitano formalmente l’autore della lettera a: integrare la segnalazione, qualora sia in possesso di dettagli precisi, come date, orari, beni sottratti o testimoni diretti; utilizzare i canali ufficiali di whistleblowing, laddove presenti, al fine di garantire riservatezza, tutela del segnalante e una gestione procedurale conforme al D.Lgs. 24/2023.

Viene inoltre comunicato che l’Amministrazione provvederà comunque a intensificare i controlli di vigilanza ordinaria, pur richiamando alla massima prudenza nella diffusione pubblica di informazioni che, in assenza di accertamenti definitivi, potrebbero arrecare lesioni alla dignità e all’onorabilità dei lavoratori coinvolti.

La vicenda evidenzia ancora una volta la delicatezza del tema delle segnalazioni pubbliche in ambito sanitario, dove il confine tra diritto di cronaca, tutela del patrimonio pubblico e garanzie individuali richiede rigore, procedure corrette e verifiche puntuali. Il confronto, ora, si sposta sui canali istituzionali previsti dalla normativa, nel rispetto delle regole e delle tutele previste per tutte le parti coinvolte.