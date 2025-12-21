Edizione n° 5922

BALLON D'ESSAI

MICHELE SALVATORE // Padre Pio, quando il “caso” esplose sui giornali: il miracolo, il passaparola e la prima pagina che cambiò tutto
21 Dicembre 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

AGGRESSORI // Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito
21 Dicembre 2025 - ore  12:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Shock a Foggia, nuovi atti vandalici contro il dirigente WWF Maurizio Marrese. “Si protegga la famiglia”

"INACCETTABILE" Shock a Foggia, nuovi atti vandalici contro il dirigente WWF Maurizio Marrese. “Si protegga la famiglia”

La situazione viene definita “inaccettabile” da chi segue da vicino la vicenda.

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Dicembre 2025
Cronaca // Cronaca //

Continuano a Foggia gli attacchi ai danni del dottor Maurizio Marrese, dirigente del WWF locale e attivista politico, insieme alla moglie, di un movimento civico attivo sul territorio. Nelle ultime settimane si sono ripetuti episodi di vandalismo che hanno preso di mira la sua abitazione e la sua vettura, generando un clima di crescente preoccupazione.

Secondo quanto riferito, nonostante una formale richiesta alle autorità competenti per un maggiore controllo dell’area, ignoti continuano a danneggiare le proprietà del dirigente ambientalista. Gli episodi, che sarebbero documentati anche da materiale video, si starebbero intensificando con il passare dei giorni.

La situazione viene definita “inaccettabile” da chi segue da vicino la vicenda. È stata avanzata una richiesta urgente di protezione notturna per Marrese e per la sua famiglia, affinché possano vivere senza il timore di aggressioni o ritorsioni. “Non è possibile scendere dalla propria abitazione con la paura di essere colpiti da delinquenti”, viene sottolineato dai referenti di Europa Verde Foggia e Manfredonia.

Al dottor Marrese e ai suoi familiari è stata espressa piena solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che le forze dell’ordine possano intervenire rapidamente per garantire sicurezza e prevenire ulteriori episodi intimidatori.

La vicenda riaccende l’attenzione sul tema della tutela di chi opera nel sociale e nell’ambientalismo, spesso esposto a pressioni e attacchi in contesti difficili come quello foggiano.

1 commenti su "Shock a Foggia, nuovi atti vandalici contro il dirigente WWF Maurizio Marrese. “Si protegga la famiglia”"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO