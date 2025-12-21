Continuano a Foggia gli attacchi ai danni del dottor Maurizio Marrese, dirigente del WWF locale e attivista politico, insieme alla moglie, di un movimento civico attivo sul territorio. Nelle ultime settimane si sono ripetuti episodi di vandalismo che hanno preso di mira la sua abitazione e la sua vettura, generando un clima di crescente preoccupazione.

Secondo quanto riferito, nonostante una formale richiesta alle autorità competenti per un maggiore controllo dell’area, ignoti continuano a danneggiare le proprietà del dirigente ambientalista. Gli episodi, che sarebbero documentati anche da materiale video, si starebbero intensificando con il passare dei giorni.

La situazione viene definita “inaccettabile” da chi segue da vicino la vicenda. È stata avanzata una richiesta urgente di protezione notturna per Marrese e per la sua famiglia, affinché possano vivere senza il timore di aggressioni o ritorsioni. “Non è possibile scendere dalla propria abitazione con la paura di essere colpiti da delinquenti”, viene sottolineato dai referenti di Europa Verde Foggia e Manfredonia.

Al dottor Marrese e ai suoi familiari è stata espressa piena solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che le forze dell’ordine possano intervenire rapidamente per garantire sicurezza e prevenire ulteriori episodi intimidatori.

La vicenda riaccende l’attenzione sul tema della tutela di chi opera nel sociale e nell’ambientalismo, spesso esposto a pressioni e attacchi in contesti difficili come quello foggiano.