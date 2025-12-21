Sotto l'albero di Natale il San Severo Calcio trova la terza vittoria consecutiva. Ultima dell'anno

SAN SEVERO – Il San Severo Calcio 1922 chiude l’anno nel migliore dei modi, superando la Virtus Bisceglie per 3-0 e conquistando la terza vittoria consecutiva.

La gara si sblocca al 14′ del primo tempo grazie a Domenico Cannarozzi, che firma il vantaggio con un pregevole diagonale ad incrociare. Nella ripresa i giallogranata aumentano il ritmo e trovano il raddoppio al 4′ con Rodolfo De Vivo, freddo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore con un rasoterra alla destra del portiere.

Al 32′ del secondo tempo arriva il sigillo finale firmato da Stefano Mancino, bravo a insaccare in scivolata e a fissare il risultato sul definitivo 3-0. Una prestazione solida e convincente che conferma il momento positivo della squadra e il lavoro svolto dallo staff tecnico.

Soddisfatto il presidente Matteo Fontanello: «Si vede la mano del mister. La squadra sta crescendo e i risultati lo dimostrano. Chi viene a San Severo sa che dovrà sudare».

Il San Severo Calcio 1922 saluta così il 2024 con una vittoria e guarda con fiducia ai prossimi impegni. Ci vediamo a gennaio