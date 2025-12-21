Edizione n° 5922

BALLON D'ESSAI

MICHELE SALVATORE // Padre Pio, quando il “caso” esplose sui giornali: il miracolo, il passaparola e la prima pagina che cambiò tutto
21 Dicembre 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

AGGRESSORI // Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito
21 Dicembre 2025 - ore  12:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // San Severo // Sotto l’albero di Natale il San Severo Calcio trova la terza vittoria consecutiva. Ultima dell’anno

SAN SEVERO TOP Sotto l’albero di Natale il San Severo Calcio trova la terza vittoria consecutiva. Ultima dell’anno

Soddisfatto il presidente Matteo Fontanello: "Si vede la mano del mister"

Sotto l'albero di Natale il San Severo Calcio trova la terza vittoria consecutiva. Ultima dell'anno

Sotto l'albero di Natale il San Severo Calcio trova la terza vittoria consecutiva. Ultima dell'anno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Dicembre 2025
San Severo // Sport //

SAN SEVERO – Il San Severo Calcio 1922 chiude l’anno nel migliore dei modi, superando la Virtus Bisceglie per 3-0 e conquistando la terza vittoria consecutiva.

La gara si sblocca al 14′ del primo tempo grazie a Domenico Cannarozzi, che firma il vantaggio con un pregevole diagonale ad incrociare. Nella ripresa i giallogranata aumentano il ritmo e trovano il raddoppio al 4′ con Rodolfo De Vivo, freddo dal dischetto nel trasformare il calcio di rigore con un rasoterra alla destra del portiere.

Al 32′ del secondo tempo arriva il sigillo finale firmato da Stefano Mancino, bravo a insaccare in scivolata e a fissare il risultato sul definitivo 3-0. Una prestazione solida e convincente che conferma il momento positivo della squadra e il lavoro svolto dallo staff tecnico.

Soddisfatto il presidente Matteo Fontanello: «Si vede la mano del mister. La squadra sta crescendo e i risultati lo dimostrano. Chi viene a San Severo sa che dovrà sudare».

Il San Severo Calcio 1922 saluta così il 2024 con una vittoria e guarda con fiducia ai prossimi impegni. Ci vediamo a gennaio

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO