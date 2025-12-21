Tari 2025, il sindaco Di Vito: “Servono serietà, competenza e verità"

Orta Nova – 21 dicembre 2025 – «Serietà, competenza e soprattutto verità nell’affrontare la questione Tari». È quanto ha chiesto e ribadito il sindaco di Orta Nova, Di Vito, nel suo ultimo videomessaggio pubblicato ieri, intervenendo sulle polemiche esplose nei giorni scorsi sui social network dopo l’arrivo nelle abitazioni degli ortesi degli avvisi di pagamento della TARI, il tributo destinato a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

«In questi giorni – ha esordito il primo cittadino – è stata fatta molta confusione, soprattutto sui social. Si è voluto costruire una narrazione non rispondente al vero sulla situazione relativa alla TARI. Chi governa e amministra ha il dovere di fare chiarezza».

Nel suo intervento, Di Vito ha ricostruito nel dettaglio l’origine dell’aumento della TARI 2025, arrivando a una conclusione netta: «L’aumento non è stato deciso dall’attuale Amministrazione, deriva da costi oggettivi e da obblighi di legge e non è causato dall’evasione».

Il sindaco ha innanzitutto ricordato che l’attuale Consiglio comunale si è insediato il 3 luglio 2025, mentre le tariffe TARI 2025 sono state approvate il 19 giugno 2025 dalla Commissione Straordinaria, quindi prima dell’insediamento dell’attuale Amministrazione. «Attribuire queste decisioni al Consiglio in carica – ha precisato – è oggettivamente errato».

In ogni caso, ha aggiunto Di Vito, «questa Amministrazione non avrebbe potuto modificare la TARI. Chi afferma che si poteva abbassare la tassa rinunciando alle luminarie o alle feste natalizie dice il falso». Il sindaco ha quindi ribadito la disponibilità a un confronto «produttivo e rispettoso».

Secondo quanto spiegato dal primo cittadino, le cause dell’aumento della TARI 2025 non sono riconducibili a scelte politiche discrezionali, ma a fattori economici strutturali: incremento dei costi energetici, aumento dei costi di mezzi e attrezzature, maggiori spese per conferimenti in discarica e negli impianti di trattamento. Dinamiche diffuse a livello nazionale e indipendenti dalle singole amministrazioni comunali.

Di Vito ha inoltre chiarito i criteri di calcolo della TARI, sottolineando che il tributo «non è liberamente determinabile dal Comune». La legge prevede infatti che la TARI copra integralmente i costi del servizio rifiuti, sia basata sul Piano Economico Finanziario (PEF) e utilizzi i costi dell’anno precedente validati da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e rifiuti. Applicare tariffe inferiori ai costi reali comporterebbe violazioni di legge.

Un ulteriore chiarimento ha riguardato il rapporto tra evasione e TARI. «Molti cittadini – ha spiegato – confondono le due questioni, ma non sono direttamente collegate. Le tariffe TARI vengono definite solo sulla base dei costi effettivi del servizio. L’evasione, invece, determina la necessità di accantonare il FCDE, il fondo crediti di dubbia esigibilità». In pratica, i mancati pagamenti obbligano il Comune ad accantonare risorse che non possono essere utilizzate per altri servizi alla comunità.

Il sindaco ha poi illustrato il perché dell’acconto TARI e il ruolo della rata di conguaglio. I regolamenti consentono la rateizzazione e l’emissione di acconti in attesa delle tariffe definitive, al fine di garantire continuità nelle entrate e pagamenti più equilibrati per i cittadini. La rata di conguaglio serve invece ad allineare gli importi già versati, applicare le tariffe definitive 2025 e recuperare le differenze rispetto agli acconti precedenti. «Gli aumenti – ha precisato – emergono per ragioni tecniche, non improvvise».

Infine, Di Vito ha illustrato le azioni in corso e future per affrontare la questione TARI. «Insieme ad altri sindaci del Consorzio FG4 – ha spiegato – ci stiamo battendo per la nomina del DEC, una figura di garanzia per la verifica tecnica e contabile del servizio di raccolta rifiuti». A livello comunale, sono state avviate interlocuzioni con la ditta che gestisce il servizio e con le scuole per attività di informazione e formazione dei cittadini.

«Girando per la città – ha aggiunto – è evidente che molti cittadini non hanno ancora compreso che la raccolta differenziata non è un favore al sindaco o al vicino di casa, ma un obbligo regolamentato». Sono previste iniziative informative durante gli eventi natalizi, nelle scuole e la distribuzione di brochure a tutta la cittadinanza. Il Comune ha inoltre richiesto nuove infrastrutture per il centro di raccolta rifiuti e approvato regolamenti e progetti per potenziare la videosorveglianza a fini sanzionatori.

«La TARI – ha concluso il sindaco – si può ridurre solo con un lavoro di squadra».