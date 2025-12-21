Edizione n° 5922

MICHELE SALVATORE // Padre Pio, quando il “caso” esplose sui giornali: il miracolo, il passaparola e la prima pagina che cambiò tutto
21 Dicembre 2025 - ore  13:40

AGGRESSORI // Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito
21 Dicembre 2025 - ore  12:04

Uccide la compagna a coltellate e poi si lancia nel vuoto: tragedia in famiglia

VITTIMA A.TAGLIAFERRI Uccide la compagna a coltellate e poi si lancia nel vuoto: tragedia in famiglia

Al culmine della discussione, l’uomo avrebbe impugnato un coltello colpendo ripetutamente Anna Tagliaferri

Uccide la compagna a coltellate e poi si lancia nel vuoto: tragedia in famiglia

LA VITTIMA, Anna Tagliaferri (fonte image from fanpage)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Dicembre 2025
Cava de’ Tirreni – 21 dicembre 2025 – Un femminicidio che ha sconvolto l’intera comunità. Anna Tagliaferri, 40 anni, è stata uccisa con otto coltellate dal compagno, Diego Di Domenico, suo coetaneo, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di domenica nell’abitazione di via Ragone, dove la coppia conviveva insieme alla madre della donna.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tra i due sarebbe scoppiata una lite, per cause ancora in corso di accertamento. Al culmine della discussione, l’uomo avrebbe impugnato un coltello colpendo ripetutamente Anna Tagliaferri, infierendo soprattutto tra il viso e il collo. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime: trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo il ricovero.

Nel tentativo disperato di difendere la figlia, è rimasta ferita anche la madre della vittima, colpita di striscio durante la colluttazione. La donna, unica testimone oculare dell’aggressione, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni, dove è attualmente ricoverata in stato di shock.

Dopo l’omicidio, Diego Di Domenico si sarebbe allontanato dall’abitazione per poi togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. La sua morte è stata constatata poco dopo dai soccorritori.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato i primi rilievi, insieme al pubblico ministero di turno della Procura di Nocera Inferiore e al medico legale. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la violenza.

Anna Tagliaferri era una figura molto conosciuta in città: insieme ai fratelli era titolare di una storica pasticceria nel centro di Cava de’ Tirreni. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio e sgomento nella comunità locale.

In segno di lutto, il Comune di Cava de’ Tirreni ha deciso di sospendere tutte le iniziative previste per il periodo natalizio. A comunicarlo è stato il sindaco Vincenzo Servalli, che ha espresso il dolore e la vicinanza dell’intera città alla famiglia della vittima attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Un ennesimo episodio di violenza contro le donne che riapre una ferita profonda e richiama l’urgenza di un impegno collettivo contro il femminicidio e ogni forma di violenza domestica.

Fonte: RaiNews.it

