Foggia, l’Avis premia i suoi donatori

Di:

Foggia –, si terrà la premiazione sociale per i soci donatori dell’Avis di Foggia, i quali hanno raggiunto i traguardi di seguito descritti al 20 dicembre 2013. Un evento organizzato per ringraziare tutti coloro che, con costanza e dedizione, hanno aiutato gli altri compiendo il gesto della donazione.

La serata sarà allietata dall’Orchestra Giovanile “Officina della Musica” (un’ensemble di giovani musicisti uniti dall’unico obiettivo di fare buona musica, nata nell’autunno 2013 a Foggia e composta da ragazzi provenienti dalle scuole secondarie di I e II grado ad indirizzo musicale, dal Conservatorio o che comunque studiano uno strumento), diretta dal maestro Vigliarolo, coadiuvato dal Soprano Rosa Ricciotto, voce nota per le sue doti canore (si ricorda, tra le sue esperienze per aver cantato al Giubileo nel 2000 per Giovanni Paolo II, per l’ex Pres. Della Repubblica Ciampi durante la sua visita istituzionale a Foggia, la partecipazione al programma tv “ Una Voce per Padre Pio”, per la sua tournèe accanto ad Andrea Bocelli e numerose stagioni teatrali).

Le benemerenze saranno consegnate ai donatori in base al numero di donazioni effettuate sommate agli anni di iscrizione all’associazione. Di seguito i traguardi:

• Distintivo in Rame (8 donazioni)

• Distintivo in Argento (16 donazioni / 12 donazioni e dopo 5 anni di iscrizione)

• Distintivo in Argento dorato (36 donazioni / 24 donazioni e dopo 10 anni di iscrizione)

• Distintivo in Oro (50 donazioni / 40 donazioni e dopo 20 anni di iscrizione)

• Distintivo in Oro con Rubino (75 donazioni / 60 donazioni e dopo 20 anni di iscrizione)

• Distintivo in Oro con Smeraldo (100 donazioni / 80 donazioni e dopo 40 anni di iscrizione)

• Distintivo in Oro con Diamante (120 donazioni)

Redazione Stato