Foggia, 22 gennaio 2018. I Carabinieri della Stazione di San Giovanni Rotondo nella mattinata di ieri hanno tratto in arresto Tommaso Tamburrano, 54enne di San Giovanni Rotondo, operatore ecologico, già noto alle Forze dell’Ordine, colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale – ufficio esecuzioni penali di Foggia. Tamburrano è stato condannato ad espiare tre anni, un mese e sei giorni di reclusione, poiché responsabile del reato di ricettazione. L’Autorità Giudiziaria, informata dalla locale Stazione Carabinieri, ha disposto, al termine delle operazioni di rito, l’accompagnamento dell’arrestato nel carcere di Foggia. Redazione StatoQuotidiano.it Accusato di ricettazione, arrestato 54enne di San Giovanni Rotondo ultima modifica: da

