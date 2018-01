Bilancio al 31.12.2016 Gespo srl Manfredonia, “perdita netta 4.6 mln”

Di:

Foggia, 22 gennaio 2018. ”(…) Sotto l’aspetto economico, vale la pena rilevare che la società ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2016 registrando una perdita netta di euro 4.604,037, generata da una redditività operativa negativa pari a euro 3.888.558 e da una gestione finanziaria anch’essa negativa pari per euro 715.749”.

Così dal bilancio relazione sulla Gespo srl di Manfredonia, con dati relativi al 15 gennaio 2018.

“Il capitale sociale si è ridotto di ben oltre 1/3”

”La perdita di esercizio 2016 sommata alle perdite di esercizi precedenti – si legge nell’atto – fa si che il capitale sociale si è ridotto di ben oltre 1/3 (circostanza che si era verifi­cata già dall’esercizio 2015, per questo motivo si decise l’applicazione del comma 4 dell’art. 2482 bis, ovvero di convocare l’assemblea per l’approvazio­ne del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate se queste ultime non fossero diminuite entro l’esercizio successivo) per cui necessita l’adozione dell’art. 2482 bis del codice civile”. Infatti, “il consiglio di amministrazione ha posto tale argomento all’ordine del giorno per l’assemblea del 20 aprile 2017”.

”Sotto l’aspetto finanziario, resta e si evidenzia uno squilibrio già a breve, proprio perché al 31 dicembre 2016 le passività correnti della Società superavano notevolmente le attività correnti”, si legge nel bilancio della società (Fonte: CCIA al 15.01.2018, Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, c.c.- Giudizio e richiamo di informativa).

“A causa della rilevanza di quanto finora descritto, seppure il Collegio non di spone di elementi probativi sufficienti su cui basare il proprio giudizio, va rilevato che la dichiarazione di impossibilità a pronunciare un giudizio si può esprimere quando le azioni poste in essere dagli amministratori per superare le situazioni di crisi, e i conseguenti trattamenti contabili, si basino su presupposti fortemente opinabili, che nella fattispecie non sussistono”.

Pertanto, “il Collegio giudica applicabile il presupposto della continuità ex art. 2423 bis e.e. al verificarsi di tutti gli elementi di “risanamento” e di “ristrutturazione”, integrati nel “Piano Industriale e Manovra di Risanamento anno 2017-2022“, oltre che all’attuazione di una politica commerciale efficace tale da far raggiungere a Gespo un fatturato di equilibrio economico e finanziario.

Alla luce di quanto finora evidenziato, il Collegio invita i soci ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/ 12/2016, così come redatto dagli ammini stra­ tori, e a deliberare riguardo alla Perdita di esercizio e a quelle precedentiex art 2482 cc. Manfredonia, 05/04/2017”.

Situazione finanziaria continuità aziendale e accordi ristrutturazione del debito

“Il contesto di crisi finanziaria in cui si è venuta a trovare la Società – si legge negli atti – si è progressivamente aggravato rendendo difficoltoso rispettare i piani di dilazione dei debiti convenuti con i principiali fornitori ed il pagamento delle rate dei mutui contratti con l’istituto bancario che ha sostenuto l’investimento del progetto della marina. I ripetuti omessi pagamenti di rate finanziarie in scadenza ha comportato la richiesta di rientro da parte della Banca erogante i mutui Monte dei Paschi di Siena SPa”.